J.Lo et Shakira Lip ont-ils synchronisé leur spectacle de mi-temps du Super Bowl LIV?

Il semble que la demande de Lady Gaga demandant à Jennifer Lopez et Shakira de renoncer à la synchronisation labiale est tombée dans l’oreille d’un sourd.

Quelques jours avant le grand match, Lady Gaga a exigé que Shakira et Jennifer Lopez renoncent à la synchronisation labiale et chantent réellement en direct. Mais après le Super Bowl LIV Halftime Show, qui comprenait 10 chansons et des routines de danse complexes, certains téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour souligner que certaines parties de la voix de J.Lo – et en particulier le chant de Shakira – semblaient être synchronisées sur les lèvres.

Shakira en particulier a été critiquée lors d’un épisode de chant solo (voir la vidéo ci-dessous), dans lequel ses lèvres semblaient «désynchronisées» avec le chant réel entendu.

“Qui a choisi Shakira?” Rôtit un tweet. “Elle ne peut même pas synchroniser les lèvres correctement.”

Un autre a explosé: “J’aime Shakira mais un scénario de synchronisation des lèvres tellement mauvais.”

Ces commentaires n’étaient que la pointe de l’iceberg. Mais même si on ne peut pas dire avec certitude que des pistes de synchronisation labiale et d’arrière-plan ont été utilisées dans la performance, il y a quelques raisons (en plus de l’apparition de la synchronisation labiale) pour croire que les artistes ont eu un peu d’aide supplémentaire.

Premièrement, d’autres numéros de mi-temps ont admis avoir utilisé des morceaux préenregistrés.

Le bassiste de Red Hot Chili Peppers Flea a déclaré que le spectacle du Super Bowl de son groupe en 2014 présentait des voix authentiques, mais que la guitare et la basse n’étaient pas branchées. Flea a indiqué que la NFL faisait des sons supplémentaires une condition pour la performance – ce qui signifie que la ligue ne le ferait pas ” Je n’ai pas avancé si les Chili Peppers ont refusé.

Beyoncé, qui s’est produite au Super Bowl XLVII en 2013, ainsi que Katy Perry, qui s’est produite au Super Bowl XLIX en 2015, ont également fait preuve de pureté avec leur utilisation de voix préenregistrées.

Ensuite, bien que J.Lo et Shakira soient talentueux et expérimentés, il n’est pas clair s’ils – ou tout autre artiste professionnel – possèdent l’endurance, la coordination et la capacité aérienne pour basculer entre la danse, les instruments et le chant si rapidement en 15 minutes. . En effet, un peu d’aide supplémentaire irait loin.

Gardez à l’esprit que 120 secondes après le début du spectacle, Shakira avait exécuté une routine de danse complexe, chanté (ou synchronisé) puissamment, travaillé la guitare et commencé avec sa corde, avant de commencer une séquence de danse différente. Cela prendrait deux longues minutes à tout artiste – surtout s’il ou elle devait chanter.

En bref, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les musiciens font des pauses pendant leurs concerts – et c’est à ce moment-là qu’ils n’ont pas à rendre compte de la danse au rythme rapide. Shakira et J.Lo semblent avoir été aidés par la musique de fond, mais en réalité, auraient-ils pu s’en passer?