Jack Osbourne confirme les discussions sur «The Osbournes»

Ozzy OsbourneLe fils de la jeune fille dit que la famille a eu des discussions sur une éventuelle reprise de la MTV télé réalité “Les Osbournes”.

“Je mentirais pour dire que les conversations n’ont pas eu lieu récemment”, a-t-il déclaré à Variety dans une nouvelle interview. “Je pense que la nostalgie est un énorme mot d’actualité en ce moment. Vous regardez tous ces spectacles qui remontent à 20 ans. La seule chose, et ce avec quoi je lutte, c’est que nous ne vivons pas tous ensemble. Une pensée Je me suis demandé, pourquoi ne déménageons-nous pas tous ensemble pendant deux mois? C’est 20 ans plus tard; nous retournons tous dans la maison ensemble. “

Lorsqu’on lui a demandé quand ce mouvement allait se produire, Jack a répondu “” Je suppose que quand quelqu’un me paie énormément … parce que la quantité de thérapie que je vais devoir acheter après ça va être monstrueuse. “

La série télévisée “fly-on-the-wall”, qui est devenue le programme original le mieux noté MTVL’histoire de, a commencé en 2002 et s’est terminée en 2005. Le spectacle a suivi la vie des SABBAT NOIR chanteur et sa famille, y compris Sharon Osbournebataille contre le cancer et les jeunes enfants Kelly et Jack Osbournede la réadaptation pour abus de drogues et d’alcool.

“Les Osbournes” a été crédité d’être le premier spectacle où les caméras ont suivi des célébrités et ont conduit à un certain nombre de copieurs comme A&Ec’est “Bijoux de la famille Gene Simmons”, qui a suivi la vie de BAISER bassiste Gene Simmons et sa famille, et A&Ec’est “Grandir tordu”, sur la famille de Sœur tordue chanteur Dee Snider.

Novembre dernier, Kelly Osbourne révélé lors d’une interview avec PeopleTVc’est “Vérification de la réalité” qu’elle et sa famille reçoivent constamment des offres de redémarrage.

“Je ne plaisante pas, tous les ans environ tous les trois mois environ, quelqu’un d’autre nous fait une autre offre et nous continuons à dire non”, a-t-elle déclaré. “Il continue de tourner. En ce moment, il y a une autre offre sur la table et je pense que c’est la plus proche que nous ayons jamais accepté. Mais si cela se produira ou non, je ne sais pas.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la famille n’avait pas encore dit oui à un retour, Kelly a dit: “Nous devons penser à d’autres personnes. Mon frère a trois enfants. Voulons-nous cette vie sans qu’ils soient assez vieux pour choisir s’ils veulent le faire ou non comme mon frère et moi l’étions.”

Au début de l’année dernière, Ozzy dit qu’il “se désagrégeait émotionnellement” lors de la réalisation de “Les Osbournes”.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est ceci: numéro un, si quelqu’un vous offre une merde de pâte pour être à la télévision, vous devrez être une tasse pour la refuser”, a-t-il déclaré. Marteau en métal. “Je pensais que ça allait être un morceau de gâteau, mais vous avez une équipe de caméras vivant dans votre maison pendant trois ans et voyez comment vous vous sentez à la fin. Vous vous sentez comme un putain de rat de laboratoire.

“C’est arrivé au point où je m’effondrais émotionnellement”, a-t-il poursuivi, “parce que tu ne peux pas relaxer. Peu importe où tu vas pisser, tu es paranoïaque, il y a une caméra là-dedans. Mais je n’en ai pas honte et c’est un gros succès. Est-ce que je le referais? C’est maintenant Kardashianville. Le monde a changé, mec. “

Dans une interview de 2012, Sharon a dit que “la vie de sa famille n’était plus jamais la même” après “Les Osbournes”. “Tout le monde a grandi avec Ozzy, tout le monde aime Ozzy, mais pour nous, nous étions une famille “, a-t-elle dit.” Vous savez, nous n’étions pas du tout dans l’œil du public, et cela a tellement changé nos vies. “

Dans “Les Osbournes”, le chanteur légendaire serait souvent vu courir sur un tapis roulant et se mettre en forme. Mais il a dit Le record quotidien en 2009 que tout cela n’était qu’une mascarade. Une fois que les caméras ont cessé de rouler, Ozzy, soi-disant alcoolique en convalescence, irait dans une pièce et se ferait lapider.

Sharon dit: “Comme Ozzy vous dira, les trois ans que nous filmions, Ozzy a été lapidé tout le temps. Il n’a pas été sobre pendant un jour. “

Ozzy a révélé: “Une fois le tournage terminé, j’allais dans mon petit bunker et je fumais une pipe et buvais chaque jour une caisse de bière.

“Je me donnerais un peu de bonté et me lèverais tôt le matin et ferais du jogging pendant six milles.”

Ozzy a admis qu’il ne pouvait pas regarder l’émission – car il est évident par son langage corporel devant la caméra qu’il ne savait pas quelle heure il était.

Il a dit: “Je prenais aussi beaucoup de médicaments sur ordonnance.”