Jack White’s Third Man Records annonce des rééditions de vinyles France Gall

Third Man Records réédite trois albums de la défunte chanteuse pop française France Gall. Le label sortira les nouvelles éditions vinyle de Poupée de Cire, Poupée de Son (1965), Baby Pop (1966) et 1968 le 21 février. Pour célébrer, à la date de sortie, Third Man animera des soirées dansantes à travers l’Amérique du Nord. Trouvez l’affiche ci-dessous. De plus, regardez la vidéo promotionnelle de Third Man pour les rééditions.

France Gall est décédée en 2018 à l’âge de 70 ans. Elle a sorti le dernier album studio de sa vie, la France, en 1996.

