Jackson Browne teste positif pour le coronavirus

Jackson Browne a été testé positif pour COVID-19, a-t-il révélé dans une interview avec Angie Martoccio de Rolling Stone. L’auteur-compositeur-interprète est actuellement en convalescence à son domicile de Los Angeles.

Browne a mentionné qu’il est entré en contact avec «plusieurs personnes» qui ont également été testées positives pour le coronavirus lors du concert bénéfice de Love Rocks NYC au Beacon Theatre le 12 mars. «Il était déjà question d’être prudent et de dire:« Je vais cogner les coudes sans serrer la main et ne serrer personne dans ses bras », a-t-il déclaré à Rolling Stone. “Mais quand même, vous êtes de très près et vous respirez le même air.”

«Dès que j’ai eu une petite toux et une température, j’ai testé [for COVID-19]», A déclaré Browne. Il a décrit ses symptômes comme légers et a déclaré qu’il n’avait pas besoin de médicaments ni d’hospitalisation. Il a «mis immédiatement en quarantaine» en apprenant les nouvelles.

“J’ai de la chance de ne pas être vraiment affecté”, a déclaré Browne. “Je suppose que j’ai un système immunitaire très fort. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas. La seule chose que vous pouvez faire est de ne pas aller nulle part, de ne pas apparaître nulle part. Maintenant, j’aurais aimé ne pas être allé à New York et faire cet avantage. Je pense à moi-même: “ À quel point cela aurait été plus simple si je venais d’appeler et de dire non, je ne vais pas voyager sur un vol de cross-country et passer deux jours à New York avec toutes ces personnes qui chantent toutes à travers le pays. “

Il a dit qu’il passait son temps en quarantaine à écouter de la musique, à rattraper ses amis et sa famille et à lire des reportages sur la pandémie. Browne a également parlé de l’importance de discuter de son test positif. “Nos expériences seront utiles pour les autres”, a-t-il déclaré. «Je ne pense pas que mon cas soit si important, mais il pourrait être utile de savoir que certaines personnes ne sont pas vraiment gênées. L’idée que nous pouvons contribuer à l’immunité globale du troupeau. Vous surmontez cela aussi rapidement que possible et êtes disponible pour aider les autres. »

