Jackson Browne teste positif pour le coronavirus COVID-19

Jackson Browne, intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, a été testé positif au COVID-19, la maladie causée par un nouveau coronavirus.

Browne a demandé un test après avoir éprouvé de multiples symptômes COVID-19, y compris de la fièvre et de la toux. Ayant commencé à s’auto-mettre en quarantaine en se sentant malade, l’homme de 71 ans a répondu au test positif en continuant à rester dans sa maison de Los Angeles, où il se rétablit actuellement. Browne n’a aucun problème de santé sous-jacent et ne devrait pas nécessiter d’hospitalisation.

En particulier, Jackson Browne a souligné qu’une grande partie des porteurs de COVID-19 présenteraient des symptômes légers ou nuls, mais seraient toujours en mesure de transmettre l’infection aux personnes à risque. Il a également émis l’hypothèse qu’il avait contracté COVID-19 lors d’un récent voyage à New York. Hier, les responsables de la Maison Blanche ont recommandé à toute personne ayant récemment voyagé à New York d’auto-quarantaine pendant 14 jours; près de la moitié des quelque 55 000 diagnostics de COVID-19 aux États-Unis proviennent de l’État de New York.

Jackson Browne est peut-être la figure de l’industrie musicale la plus en vue pour avoir testé positif pour COVID-19 à ce jour, mais d’autres artistes et cadres ont révélé publiquement leurs diagnostics.

Le chanteur d’opéra espagnol Placido Domingo a présenté son test positif plus tôt cette semaine; le jeune homme de 79 ans serait en “bonne santé” et se met en quarantaine avec sa famille. Et il y a 10 jours, le PDG d’Universal Music Group, Lucian Grainge, a été testé positif au COVID-19 et a commencé à recevoir un traitement au Ronald Reagan UCLA Medical Center.

Plusieurs acteurs, athlètes professionnels, politiciens et autres personnalités éminentes se sont également révélés positifs pour COVID-19.

Tom et Rita Hanks ont été diagnostiqués en Australie et reçoivent un traitement dans un établissement médical, et la star de The Office, Idris Elba, s’auto-met en quarantaine à la maison. Kevin Durant était l’un des quatre joueurs des Brooklyn Nets à avoir testé positif pour COVID-19, mais il n’a montré aucun symptôme.

Et à Washington, D.C., le sénateur Rand Paul, le représentant Mario Díaz-Balart et le représentant Ben McAdams ont été testés positifs pour COVID-19. Les deux anciens politiciens se rétablissent chez eux (le sénateur Paul n’a éprouvé aucun symptôme), tandis que le représentant McAdams reçoit des soins hospitaliers, mais est dans un état stable.