Jacob Thiele, ancien claviériste des faibles, mort à 40 ans

Jacob Thiele, ancien claviériste des Faint, est décédé, rapporte l’Omaha World-Herald. “Nous sommes dévastés de perdre notre cher ami Jacob Thiele”, ont écrit ses anciens camarades sur les réseaux sociaux. «Il était un véritable pionnier des synthétiseurs, et le Faint n’aurait pas eu le même son sans lui. Nous avons été extrêmement chanceux d’avoir eu le temps que nous avons passé avec lui. »

Jacob Thiele avait 40 ans. Aucune cause de décès n’a été révélée.

Thiele a rejoint les Faint à la fin de 1998 et était à la fois un membre du groupe en enregistrement et en tournée jusqu’à son départ en 2016. Il a joué sur tous les albums de Blank-Wave Arcade en 1999 à Doom Abuse en 2014. En plus de son mandat dans The Faint, Thiele a joué avec ses camarades Todd Fink et Clark Baechle dans le projet parallèle Depressed Buttons.

.