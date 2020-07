Jacoby Shaddix annonce que le prochain album de Papa Roach sortira sur le propre label du groupe

Dans une récente interview avec Rock Sound TV, PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a confirmé que le groupe venait de décrocher un nouveau label. « En quarantaine, nous avons négocié un contrat d’enregistrement, nous sommes donc avec une nouvelle société pour ce prochain album », a-t-il expliqué. « Et nous en sommes ravis. Nous sommes la maison de disques pour celui-ci. Nous sommes en partenariat avec Warner/ADAet c’est comme un groupe de services aux artistes. Et nous allons le faire pour un album et voir comment ça se passe. Nous avons été super concentrés sur le marketing créatif derrière ce que nous faisons et l’imagerie et les vidéos et la messagerie et tout, nous étions, comme, prenons-le dans nos mains et voyons où nous pouvons aller avec et essayer pour un album. »

Jacoby également parlé de l’avancement des sessions d’écriture de chansons PAPA ROACHsuivi à venir de 2019 « A qui faites-vous confiance? » album.

« Nous avons beaucoup écrit – écrit et enregistré », a-t-il déclaré. « Tout le monde a sa propre plate-forme à sa place. Nous sommes allés à Los Angeles pendant 10 jours à basse altitude et nous nous réunissions et faisions du bruit et de la musique.

« Nous voulons sortir de cette expérience avec un tas de contenu et de trucs créatifs pour inonder les gens, car il est important de maintenir un flux créatif et un dialogue créatif entre les membres. Nous le faisons depuis si longtemps, je pense comme si nous nous arrêtions, alors c’est tout. Donc, nous devons continuer, mec.

« Il ne manque pas de choses sur lesquelles chanter, parler, écrire, crier, chanter. »

A demandé si tout le matériel pour la prochaine PAPA ROACH LP est tout neuf ou s’il y avait des idées restantes des albums précédents, Jacoby a déclaré: « Il y avait deux ou trois choses que nous voulions boutonner, alors nous avons sauté dessus. Et puis le reste est juste sur place: » Très bien. Cool. Que ressentons-nous aujourd’hui? «

« Nous sommes entrés et avons travaillé sur ce morceau, l’un d’eux s’appelait ‘Lignée’« , a-t-il révélé. » Nous étions, évidemment, enfermés chez nous depuis plus ou moins deux mois à ce stade, et nous sommes entrés dans une pièce ensemble, et le dialogue entre le groupe était juste, comme si nous faisions quelque chose qui semble juste sûr en ce moment, cela ne semble pas juste. Nous devons faire quelque chose qui exprime à quel point nous nous sentons décollés et décousus. Et je suppose que «sûr» n’était tout simplement pas le mode. Et nous sommes entrés et avons écrit cette piste qui est, comme, P. ROACH se rencontre SYSTEM OF A DOWN se rencontre DEVO. Et nous nous sommes éloignés et nous nous sommes dit: «Oh mon Dieu». Je l’ai joué pour mes enfants et ma femme quand je suis rentré à la maison, et tout le monde disait, «C’est du feu. C’est malade.’ Il y a quelque chose de fou à propos de l’endroit où il est presque arrivé, dans un sens, TAPEZ « SHIKARI-la bonté. J’ai été un grand fan de ces gars et à quel point ils sont bizarres. Ils ont toujours été fous. Ils ont une influence sur moi en tant que personne créative depuis quelques années. Cela ne veut pas dire que l’ensemble du disque sonnera comme ça, car nous ne sonnons jamais comme une seule chose. «

« A qui faites-vous confiance? » est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf pour la chanson « Le toit du monde », qui est dirigé par Jason Evigan.

