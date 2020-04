Jacoby Shaddix de Papa Roach “ essaie de trouver une doublure argentée ” en ne pouvant pas faire de tournée pendant la pandémie de coronavirus

PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a parlé à Matt Pinfield de Nous entendons sur la façon dont il passe son temps en quarantaine au milieu de la pandémie de coronavirus. Le chanteur a déclaré (voir la vidéo ci-dessous): “En ce qui concerne la maison et ce qui se passe ici, je dois vraiment être conscient de la quantité de nouvelles que je reçois, de l’opinion des autres que je reçois et vraiment être juste consciente”. Comment puis-je servir quelqu’un d’autre? ‘ Et c’est difficile quand vous êtes dans l’isolement de votre maison, donc ça m’a vraiment concentré sur: “D’accord. Je dois pouvoir servir ma famille et être la meilleure personne que je puisse être pour eux pendant que je suis” ai cette fois.

“C’est un voyage, parce que nous étions en tournée, et nous faisions une mauvaise tournée – nous le tuions en Europe – et la tournée a été écourtée”, Jacoby a continué. “Et nous étions, comme,” Nous devons rentrer chez nos familles. ” Et une partie de moi était, comme, ‘Oh, je suis tellement déçu de la fin de cette tournée.’ Mais ensuite, je me suis dit: “Oh, je vais passer du temps avec ma famille. C’est assez excitant”, parce que je suis souvent en déplacement, non?

“Et donc toute cette expérience de ralentissement et de vraiment jeter un regard long et dur sur ma vie – où j’ai été; que se passe-t-il ensuite avec ma famille”, a-t-il ajouté. “Mon fils aîné partira à l’université l’année prochaine, donc pour pouvoir avoir cette fois où je suis confiné dans la maison avec ma famille … C’est foiré et c’est triste – les circonstances – et nous perdons des gens, et ça me dérange, mais… j’essaie de trouver une doublure argentée, et la doublure argentée c’est que je peux passer un peu plus de temps avec ma famille. Je peux ralentir mon rythme de vie et essayer J’ai fait des exercices de respiration, où quand je suis en mode peur, panique, agressif, en colère, je fais ces exercices de respiration, mec… Tu sais quand tu fais une réinitialisation matérielle sur ton téléphone portable ‘ parce que tout cela est ridicule? C’est comme une réinitialisation matérielle de la puissance de mon âme, mec. “

Shaddix a récemment confirmé que PAPA ROACH a des plans spéciaux pour célébrer le 20e anniversaire de son album révolutionnaire, “Infester”, cette année.

PAPA ROACHdeuxième album complet et première sortie de label majeur, “Infester” a culminé au n ° 5 du palmarès Billboard 200 et a été certifié triple platine par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes dépassant les trois millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

PAPA ROACH a passé la dernière année en tournée pour soutenir son dixième album studio, “A qui faites-vous confiance?”, qui a été publié en janvier 2019 via Eleven Seven Music.



