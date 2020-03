Jacoby Shaddix de Papa Roach sur la chirurgie des doigts de Jerry Horton: «Pour un guitariste, c’est très effrayant»

PAPA ROACH guitariste Jerry Horton est absent de la tournée européenne du groupe après s’être cassé deux doigts dans la main gauche. Son remplaçant temporaire pour le trek est Anthony Esperance, le frère de PAPA ROACH bassiste Tobin Esperance.

Parler à la Roumanie Rock FM le 3 mars PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a déclaré Jerry (voir la vidéo ci-dessous): “Il s’est cassé les doigts. Il a été opéré. Ils lui ont mis huit épingles dans le doigt. Il se remet donc activement en ce moment – il fait de la physiothérapie. a dû entrer et se faire opérer, et ils ont dû reconstituer son os.

“C’est une déception”, at-il poursuivi. “Pour un guitariste, c’est très effrayant. [It’s] un peu similaire en fonction de ce que j’ai dû traverser – j’ai eu quelques chirurgies sur mes cordes vocales tout au long de ma carrière, et donc je sais à quel point cela peut être terrifiant.

“Mais en fait, il nous a juste surpris – il n’a dit à personne dans le groupe, est venu à Munich, en Allemagne, de venir nous soutenir et il est venu et a passé du temps avec le groupe pendant une semaine. Et c’était vraiment cool. C’était bon de le voir. Parce que nous ne serions jamais montés sur scène sans Jerry – Jerrya toujours été le guitariste. Mais heureusement, nous avons eu Anthony Esperance, Jeter, le frère cadet de notre bassiste, il est parti en tournée avec nous, jouant de la guitare de secours, des claviers, des percussions et des chœurs. Et donc nous nous disions simplement: “Hé, mec, il est temps de monter sur le devant de la scène pour cette tournée.” Et il fait un excellent travail. “

Interrogé sur la réaction des fans Anthony‘ajout de PAPA ROACHest en tournée, Jacoby a déclaré: “Jusqu’à présent, ça a été super. Ils sont très accueillants Anthony, et Anthony fait un excellent travail. Essayer de remplir Jerry Hortonce sont des grosses chaussures à remplir. Mais il fait un excellent travail. Et c’est cool que nous ayons pu continuer la tournée, parce que nous étions au téléphone pour en parler, ‘Putain! Qu’allons nous faire?’ Et Jerry était, comme, ‘Les gars, nous devons faire de cette tournée se produire. Nous devons trouver quelqu’un pour venir le remplacer. Et c’était le consensus général du groupe. Nous sommes donc ici pour le faire, et nous avons certains des meilleurs spectacles de notre carrière, en ce qui concerne la fréquentation et les personnes qui sortent. Jerry est sorti et a pu en voir une partie, et il a dit: “ Mec, j’aimerais pouvoir en faire partie ”. C’est dur pour lui. Mais Freddie Mercury de REINE a dit: “Le spectacle doit continuer.” Donc, le spectacle doit continuer. “

PAPA ROACHtournée européenne avec HOLLYWOOD UNDEAD et ICE NINE KILLS a débuté à Barcelone, en Espagne, le 16 février et se terminera le 18 mars à Copenhague, au Danemark.

PAPA ROACH poursuit sa tournée en soutien à son dixième album studio, “A qui faites-vous confiance?”, qui a été publié l’année dernière via Eleven Seven Music.

PAPA ROACH a été récemment annoncé comme l’un des groupes d’ouverture pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTStournée nord-américaine du printemps. Le trek débute le 8 avril à Sunrise, en Floride, pour se terminer le 20 mai à St. Paul, au Minnesota.



