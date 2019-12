Jake Paul fait face à un procès pour violation de droits d'auteur sur une piste de Noël

Un groupe de producteurs de musique poursuit la star de YouTube Jake Paul, affirmant que la chanson de "Litmas" de Paul enfreint une chanson qu'ils ont écrite en 2015 intitulée "Bad Santa".

Erik Belz, Jonathan Pakfar et Shane Abrahams affirment qu'ils ont été dans un studio d'enregistrement avec Paul à plusieurs reprises depuis l'enregistrement de la chanson. Ils affirment en outre que, pour cette raison, Paul a entendu la chanson, et ils croient que Paul en a incorporé des éléments dans «Litmas».

Jusqu'à présent, "Litmas" a reçu près de 17 millions de vues sur YouTube.

Les plaignants dans l'affaire affirment en outre que Paul ne leur a pas demandé la permission d'utiliser leur chanson et ne les a pas indemnisés pour cela. Ils demandent au tribunal non seulement d'ordonner à Paul de retirer la chanson de YouTube, mais également de leur donner une partie de ses bénéfices.

En réponse au procès, les représentants de Paul ont publié une déclaration dans laquelle ils ont insisté auprès de TMZ sur le fait que la poursuite était entièrement sans fondement.

Ils l'ont en outre qualifié de «tentative faible et troublante d'utiliser le système juridique américain pour gagner en notoriété et en pertinence grâce à une action en justice frivole», et ils ont ajouté: «L'équipe juridique de Jake gère la situation et a hâte d'exposer l'action frivole pour ce qu'elle est vraiment. "

Paul, qui est le frère de son compatriote YouTuber Logan Paul – qui a eu ses propres problèmes de violation de droit d'auteur – est devenu célèbre en réalisant des vidéos sur la plateforme Vine, aujourd'hui disparue. Il a également été acteur, apparaissant dans la série Disney Bizaardvark.

Ce n'est pas la première controverse juridique impliquant Paul. En 2018, la société propriétaire de la maison dans laquelle il vivait l'a poursuivi après avoir rendu publique son adresse de domicile, ce qui a provoqué une foule se rassemblant à l'extérieur.

Le quartier de Los Angeles à Beverly Grove envisageait également de déposer un recours collectif contre lui pour cette raison.