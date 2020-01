Jam With Everything: le retour du Jam’s Swift Chart

Après La confiture a joué son dernier concert le 11 décembre 1982 à Brighton – alors qu’ils sortaient leurs 45 derniers titres, “Beat Surrender” – combien de temps cela prendrait-il avant que leur nom ne soit à nouveau vu dans le tableau des singles britanniques? La réponse était d’un mois.

Polydor Records a peut-être perdu l’un de ses plus grands numéros britanniques des cinq dernières années, mais les fans de Jam n’ont pas manqué de matériel pour se souvenir de leurs favoris. L’instant n ° 1 «Beat Surrender» a été suivi par l’album live Dig The New Breed, qui est allé au n ° 2 au fil de l’année et le trio s’est séparé. Mais le label avait une autre idée en tête.

La nouvelle année a vu la réédition des 16 singles britanniques de The Jam, ce qui a donné lieu à un premier classement. Le 22 janvier 1983, neuf d’entre eux sont rentrés dans le top 75, le plus haut rang étant ‘News Of The World’ au n ° 45. ‘Down In The Tube Station At Midnight’ et ‘All Around The World’ ont également fait le top 50 à nouveau. Une semaine plus tard, ‘That’s Entertainment’, maintenant un single britannique officiel pour la première fois après avoir atteint le n ° 21 en tant qu’importation allemande en 1981, est réapparu, et une semaine plus tard, trois autres singles ont fait les échelons inférieurs du 75 .

Aucun des singles n’a obtenu un score aussi élevé que la première fois, au cours d’une vie active dans laquelle The Jam avait quatre UK No. 1 et six autres top dix. Mais c’était toujours une prise de pouvoir qui en disait long sur la façon dont le groupe commandait une présence puissante dans les affections de la nation. En octobre 1983, le Snap! compilation les avait de retour au n ° 2 – date à laquelle Paul Weller, jamais du genre à laisser l’herbe pousser sous ses pieds, avait déjà trois singles à succès et un album n ° 2 à son nom avec le Conseil du style.

