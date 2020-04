James Blake couvre Joy Division, Ray Charles et sort un nouveau morceau

Sans aucun doute et comme nous l’avons vu ces dernières semaines, les artistes sortent la race dans ces moments tendus que nous vivons. Qu’ils créent des nouvelles chansons ou organisent des concerts en streaming, ils font de leur mieux pour qu’eux et nous passions un moment agréable pendant que nous sommes en quarantaine. Un de ceux qui nous a surpris avec son émission virtuelle était James Blake parce que nous n’étions nulle part où pleurer avec l’ensemble émotionnel qui était jeté.

Maintenant le musicien et producteur anglais Il a encore surpris tout le monde avec une petite présentation via son compte Instagram. Comme il l’a fait la dernière fois et diffusant dans le confort de sa maison, il a joué une sélection de chansons très bien organisée avec juste un piano et sa voix mélodieuse, vous savez, avec la seule chose pour l’instant que cher James Blake a à portée de main.

Cette fois, il a décidé de chanter pour nous tous des chansons d’album que nous aimons dans sa discographie, comme “Life Round Here” et “Retrogade” ou “Are You In Love?” et “I’ll Come Too” de son dernier disque, Assumer le formulaire, Versions beaucoup plus calmes et plus belles, idéales pour se détendre de nos jours. Bien sûr, il était frappant qu’il ait joué une chanson inédite intitulée “Say What You Will”, une belle ballade que vous aimerez sûrement du début à la fin..

Cependant ce qui a pris tout le monde par surprise dès le premier concert qu’il a donné en ligne, c’est qu’il a joué des reprises très intéressantes, nous montrant un peu des influences de James Blake. Dans le dernier épisode, il a écumé Billie Eilish, Frank Ocean et Radiohead, maintenant a décidé d’élargir le catalogue en jouant un autre groupe de versions qui nous a laissé un œil carré.

Pour commencer, il s’est aventuré Georgia On My Mind, l’un des classiques du légendaire Ray Charles, bien que la chose changerait complètement quand soudainement et assis au piano sa propre version de “Atmosphere” est sortie de la grande division Joy. Comme si cette variété de chansons ne suffisait pas, a également joué “Forward” –sa collaboration avec Beyoncé– et fermé avec La première fois que j’ai vu ton visage par Roberta Flack.

Si vous voulez passer un bon moment écouter beaucoup de reprises de différents artistes dans la voix du bon James Blake, nous vous laissons compléter son dernier show en ligne ci-dessous: