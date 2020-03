James Blake couvre «Quand la fête est finie» de Billie Eilish

Après une déclaration en janvier pour passer plus de temps sur son piano que sur un ordinateur portable, James Blake a partagé le deuxième d’une série de couvertures sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée – une interprétation à couper le souffle de la solennelle “ When The Party’s Over ” de Billie Eilish, qu’il a déclaré être “Une de mes nouvelles chansons préférées”.

Tout comme l’enregistrement original d’Eilish, la version de Blake est clairsemée – juste sa voix de fausset, doucement accompagnée par le piano. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse-compositrice a tagué Eilish et son frère / collaborateur, Finneas O’Connell, ajoutant: “Quelle chanson ridiculement bonne c’est”.

Bien que Eilish – qui donne le coup d’envoi du premier arrêt de son Où allons-nous? tour du monde ce soir à Miami – n’a pas encore répondu à la couverture, Finneas a partagé la vidéo sur Twitter, en écrivant: “Sur la liste des choses dont je suis reconnaissant, James se classe plus haut que tout”.

‘When The Party’s Over’ suit une reprise épurée de ‘Godspeed’ de Frank Ocean, que Blake a partagé à la mi-janvier, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Plus tard ce mois-ci, l’artiste britannique se rendra en Amérique du Sud pour une série de dates de festival, y compris des arrêts à Lollapalooza au Chili, en Argentine et au Brésil, avant de se rendre en Europe pour une tournée de printemps à l’appui de son album 2019, Assumer le formulaire.

Blake attend également avec impatience plusieurs spectacles de haut niveau à venir plus tard cette année, y compris un set à Hyde Park à Londres le 05 juillet avec Kendrick Lamar et Brittany Howard, ainsi qu’une performance le 22 août au Hollywood Bowl de Los Angeles, où il sera être rejoint par le Los Angeles Philharmonic.

Mis à part son vaste Où allons-nous? tournée, Eilish a récemment publié le top-chart britanniquePas le temps de mourir’, La chanson-titre du prochain film de James Bond. Le quintuple lauréat d’un Grammy Award est devenu le plus jeune artiste à écrire une chanson thème pour la série de films Bond, tandis que la piste marque la première chanson thème Bond à passer au n ° 1 du UK Singles Chart.

