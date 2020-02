James Blake se produira avec LA Philharmonic au Hollywood Bowl

James Blake a annoncé qu’il jouerait l’emblématique Hollywood Bowl cet été, rejoint par le Los Angeles Philharmonic et Thomas Wilkins en tant que chef d’orchestre.

Le concert aura lieu le 22 août et il jouera des sélections de son récent album nominé aux Grammy Awards, Assumer le formulaire.

La performance de Blake fait partie d’une série de spectacles orchestraux au Hollywood Bowl qui comprend également Janelle Monáe et Maxwell, tous deux en juillet.

Vers la fin de l’année dernière, Blake a réalisé une série de concerts intimes, Concerts “Piano Solo” au Theatre at Ace Hotel de Los Angeles et au Harvey Theatre de New York.

Le talentueux auteur-compositeur-interprète et pianiste se prépare pour un certain nombre de grands spectacles cet été, y compris les Lollapaloozas d’Amérique du Sud, une poignée de dates et de festivals européens, et un grand spectacle de Hyde Park avec Kendrick Lamar et Brittany Howard.

L’album de Blake en 2019, Assume Form, présentait une liste de collaborateurs de A-list, de Travis Scott, à Moses Sumney et à l’auteur-compositeur-interprète espagnol Rosalía. Il est également apparu récemment (avec Sumney) sur le nouvel album de Bon Iver, i, i.

Lors d’une interview sur le tapis rouge aux Grammy Awards, la chanteuse britannique a nommé le producteur et le frère de Billie Eilish, Finneas, comme un autre collaborateur de rêve avec qui travailler à l’avenir.

Visitez le site officiel du site pour les détails du billet et consultez son itinéraire confirmé ci-dessous.

Tournée James Blake 2020

03-06 Brooklyn, NY – Billet de 3 dollars

03-27 Santiago, Chili – Lollapalooza Chili

03-29 Martínez, Argentine – Lollapalooza Argentine

04-03 São Paulo, Brésil – Lollapalooza Brasil

04-05 Sopó, Colombie – Festival Estéreo Picnic Sopó

04-14 Paris, France – L’Olympia Bruno Coquatrix

04-15 Zurich, Suisse – X-tra

04-17 Hlavní Město Praha, République tchèque – Théâtre Archa

04-19 Frederiksberg, Danemark – K.B. Hallen

04-20 Utrecht, Pays-Bas – Tivoli Vredenburg

04-21 Utrecht, Pays-Bas – Tivoli Vredenburg

04-23 Berlin, Allemagne – Verti Music Hall

04-24 Bruxelles, Belgique – Cirque Royal

04-25 Bruxelles, Belgique – Cirque Royal

05-27 Barcelone, Espagne – L’Auditori

07-05 Londres, Angleterre – Hyde Park

07-16 Dublin, Irlande – Iveagh Gardens

07-18 Salacgrīva, Lettonie – Salacgrīva Fishermen’s Park

08-22 Los Angeles, Californie – Hollywood Bowl