James Brown a-t-il été assassiné? Le bureau d’Atlanta DA examine de nouvelles preuves

Un procureur d’Atlanta envisage d’ouvrir une enquête sur la mort de James Brown après avoir reçu de nouvelles preuves.

Un procureur fédéral basé à Atlanta examine actuellement les circonstances du décès de James Brown en 2006.

Cette annonce étonnante a été faite après que Jacque Hollander a déclaré qu’elle possédait des preuves capables de prouver que Brown avait été assassiné. Selon le procureur du district de Fulton, Paul Howard Jr., son équipe est en train d’étudier ses allégations, et après cela, ils prendront une décision concernant le lancement d’une enquête à grande échelle sur les décès.

Le processus d’examen a été officiellement divulgué par Chris Hopper, porte-parole du procureur.

James Brown est décédé le jour de Noël en 2006, à la suite de poumons remplis de liquide (d’une possible pneumonie) et d’une crise cardiaque – du moins selon son certificat de décès. Des questions sur sa cause présumée de décès ont été soulevées immédiatement, et le Dr Marvin Crawford, qui a traité Brown, a jeté un sérieux doute sur la question en demandant publiquement si Brown avait été empoisonné; Crawford a dit qu’il ne s’était pas attendu à ce que Brown périsse cette nuit-là.

En 2019, CNN a mené une enquête et a révélé que 13 personnes avaient signé un document demandant une nouvelle autopsie sur Brown, y compris son manager, son fils, sa femme et même un médecin non médecin qui avait prélevé son sang le soir de sa mort. Cependant, le signataire le plus important est probablement la femme qui vient d’approcher les fonctionnaires: Jacque Hollander.

Jacque Hollander prétend qu’elle a essayé d’obtenir une réunion avec l’avocat Howard l’année dernière, mais qu’elle venait juste de le voir. Plus important encore, elle dit qu’elle possède des preuves irréfutables que Brown a été assassiné – et que sa troisième épouse, Adrienne, a été assassinée en 1996.

James Brown – surnommé “The Father of Soul” – est né le 3 mai 1933. Tout au long de sa carrière de plus de 50 ans, il a atteint plusieurs millions de fans et influencé le développement de plusieurs genres musicaux.

Deux jours avant Noël 2006, Brown devait subir des travaux dentaires et, à son arrivée au bureau, son dentiste lui a dit qu’il avait l’air fatigué et faible. Il a choisi de ne pas administrer la procédure prévue et a plutôt conseillé à Brown de consulter un médecin.

Brown est allé à l’hôpital le lendemain et a été admis dans une chambre normale, notamment dans une unité de soins intensifs. Cependant, son état s’est aggravé rapidement et il est décédé tôt le matin du 25 décembre.

L’entrevue mentionnée sur CNN a ravivé l’intérêt pour la cause du décès de Brown, et maintenant, que les procureurs décident d’ouvrir une enquête approfondie ou non, le monde de la musique est un peu plus près de recevoir des réponses.