James Hefield ne sait pas ce qu’il adviendra de Metallica après 2020

Il y a quelques jours, le leader et chanteur de Metallica, James Hetfield, a fait sa première apparition publique depuis son entrée en cure de désintoxication l’automne dernier. Dans une petite interview qu’ils lui ont fait, Hetfield a admis qu’il ne sait pas quelle sera la prochaine étape pour les légendes du thrash metal l’année prochaine.

En ce moment, et pour une grande partie de 2020, l’acte emblématique du métal a une tournée sud-américaine et des dates prévues dans les festivals américains, mais l’avenir au-delà de cela reste incertain selon Hetfield.

L’entretien avec James a été réalisé le jeudi 30 janvier au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. Il a été donné lors de la présentation de son exposition Reclaimed Rust: The Hetfield Collection, dans laquelle il portait dix de ses vieilles voitures personnalisées. Pressé à la sortie d’un nouvel album de Metallica, Hetfield a laissé la scène ouverte.

«C’est une excellente question. Nous ne savons pas », a déclaré Hetfield. “En ce moment, je suis assis au Petersen Museum, et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Voilà la beauté de cela. Nous allons nous asseoir et découvrir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Ce qui vient, nous ne le savons pas. Et d’une manière ou d’une autre, nous prospérons par la peur de l’inconnu, un peu, et par le fait d’avoir assez peur pour nous sentir en vie. »

Une fois que le bassiste Rob Trujillo a dit que le prochain album de Metallica arriverait beaucoup plus rapidement que les précédents, cependant, c’était avant que James Hetfield n’entre en cure de désintoxication pour maladie d’alcoolisme, ce qui a reporté sa tournée en Nouvelle-Zélande.

Pour le livre d’anecdotes, Hetfield a également rappelé les premières années de Metallica. «Dans les années 80, à Los Angeles, tout le monde essayait d’être Eddie Van Halen et il y avait des millions de guitaristes. Mais chaque groupe cherchait un chanteur … alors j’ai vendu ma guitare, vendu mon amplificateur et acheté un P.A. et un micro, je voulais être chanteur “.

Il a ajouté: «Et puis, quand j’ai de nouveau rencontré Lars (Ulrich), j’ai dit:« Oh, je ne joue plus de guitare. Je chante juste. ” Il a dit: “Eh bien, nous chercherons un guitariste.” Et puis personne ne pouvait jouer de la guitare comme nous en avions besoin, alors (j’ai encore joué de la guitare). » «Maintenant, nous ne chercherons qu’un chanteur. Et puis personne ne pouvait chanter comme (nous voulions qu’ils le fassent), alors j’ai dit: “D’accord, je vais chanter jusqu’à ce que nous trouvions un chanteur.”