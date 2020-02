James Hetfield de Metallica fait une première apparition publique après une cure de désintoxication lors d’une exposition de voitures classiques: vidéo, photos

METALLICA chanteur James Hetfield a fait sa première apparition publique majeure depuis son entrée en cure de désintoxication hier soir (jeudi 30 janvier), lorsqu’une exposition présentant 10 de ses voitures personnalisées classiques a ouvert ses portes avec une réception payante au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.

Hetfield a participé à un chat et aidé à vendre aux enchères deux de ses ESP guitares lors de l’événement. Il a dit qu’il était fier d’avoir son travail exposé au musée. “Il n’y a pas d’autre endroit comme ça,” James m’a dit. “Le Petersen est le summum. C’est le meilleur endroit pour avoir vos véhicules. Ils ne me faisaient pas beaucoup de bien assis dans mon garage. J’ai adoré les regarder. La meilleure partie est qu’ils sont tous ensemble. Je ne voulais pas de les vendre aux enchères et [have them] aller partout dans le monde. C’est une collection. Cela marque ma vie. “

Étaient également présents: Jamesc’est METALLICA camarade de groupe Robert Trujillo, avec d’anciens VAN HALEN bassiste Michael Anthony et ALICE ENCHAÎNÉE guitariste / chanteur Jerry Cantrell.

L’exposition s’ouvre officiellement au public le 1er février et mettra également en vedette des guitares et d’autres souvenirs en plus des voitures. Il devrait rester au Petersen en octobre.

Séquences vidéo et photos de HetfieldL’apparence peut être vue ci-dessous.

Hetfield a été largement hors de vue du public depuis l’automne dernier lorsque METALLICA a annulé une tournée australienne et a annoncé que Hetfield retournait en cure de désintoxication pour combattre ses dépendances. Le chanteur / guitariste a été traité pour la première fois en 2002, un processus qui a été relaté dans le documentaire de 2004 “Metallica: une sorte de monstre”.

Parmi les voitures exposées à “La rouille récupérée: la collection James Hetfield” sont Voodoo Priest, basé sur un Lincoln Zephyr ’37, un roadster Auburn ’36 nommé Slow Burn, un Packard ’34 inspiré de Delahaye, une Ford ’36 en métal nu appelée Iron Fist, une camionnette violette ’56 Ford F-100 et Gratte-ciel, Hetfield1953 Buick Skylark.

Comme indiqué précédemment, un livre sur Hetfieldles voitures, “La rouille récupérée: les créations à quatre roues de James Hetfield”, sortira le 5 mai via Éditions Insight. Dans le livre, Hetfield ouvre son garage pour une visite exclusive des points forts de son incroyable collection de voitures classiques restaurées et personnalisées.

Il y a quelques années, Hetfield dit qu’il aborde la construction de hot rods de la même manière qu’il aborde l’écriture de musique. “La construction de voitures est toujours une évasion”, a-t-il expliqué. “C’est la même chose avec la musique. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les voitures sont comme des gens pour moi; ils aiment l’amour. Ils aiment être touchés, ils aiment être manipulés, ils aiment être conduits … ils adorent être admirés… C’est une forme d’expression et de liberté, et vous pouvez vous en sortir en conduisant quelque chose comme ça, tout en laissant transparaître votre personnalité. C’est comme regarder de l’art. Vous regardez une œuvre et vous partez. Je ne comprends pas. Et vous regardez autre chose et vous dites: “C’est incroyable. J’aimerais bien y avoir pensé.” ”



