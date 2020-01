James Hetfield de Metallica participera à la réception d’ouverture de «Rust récupéré» au Petersen Automotive Museum

METALLICA chanteur James Hetfield a récemment fait don de sa collection de 10 voitures personnalisées très réputées au Petersen Automotive Museum de Los Angeles. À partir du 1er février, HetfieldLes voitures, un certain nombre de guitares, de photos et de souvenirs seront sur le sol de la salle de la Bruce Meyer Family Gallery du musée jusqu’en octobre.

Hetfield‘s collection, doublée “La rouille récupérée: la collection James Hetfield”, comprend Voodoo Priest, basé sur un Lincoln Zephyr ’37, un roadster Auburn ’36 nommé Slow Burn, un Packard ’34 inspiré de Delahaye, un Verseau, une Ford ’36 en métal nu appelée Iron Fist, un Ford F-100 violet ’56 une camionnette et trois voitures du fabricant sur mesure Rick Dore: Black Pearl, une Jaguar de 1948 personnalisée, une Olds ’52 nommée Grinch et Skyscraper, une Buick Skylark de 1953.

“«Rouille récupérée» rassemble deux industries qui vont de pair avec l’expression de l’artiste “, a déclaré le directeur exécutif du Petersen Automotive Museum Terry L. Karges dans un rapport.

“C’est la première fois que Hetfield sera présentée au public et nous avons hâte de partager l’inspiration derrière ces véhicules extraordinaires avec le monde. “

Hetfield aura lieu au musée le 30 janvier, lors de la réception d’ouverture des billets, avec une “conversation au coin du feu” et une vente aux enchères de deux des METALLICA édition limitée du guitariste / chanteur ESP guitares.

Découvrez un “Rouille récupérée” galerie d’images sur Autoblog.com.

Comme indiqué précédemment, Éditions Insight a fixé une date de sortie le 5 mai pour “La rouille récupérée: les créations à quatre roues de James Hetfield”. Dans le livre, Hetfield ouvre son garage pour une visite exclusive des points forts de son incroyable collection de voitures classiques restaurées et personnalisées.

Il y a quelques années, Hetfield dit qu’il aborde la construction de hot rods de la même manière qu’il aborde l’écriture de musique. “La construction de voitures est toujours une évasion”, a-t-il expliqué. “C’est la même chose avec la musique. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les voitures sont comme des gens pour moi; ils aiment l’amour. Ils aiment être touchés, ils aiment être manipulés, ils aiment être conduits … ils adorent être admirés… C’est une forme d’expression et de liberté, et vous pouvez vous en sortir en conduisant quelque chose comme ça, tout en laissant transparaître votre personnalité. C’est comme regarder de l’art. Vous regardez une œuvre et vous partez. Je ne comprends pas. Et vous regardez autre chose et vous dites: “C’est incroyable. J’aimerais bien y avoir pensé.” “

Septembre dernier, METALLICA annulé sa tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande afin que Hetfield pourrait entrer en cure de désintoxication pour lutter contre ses dépendances.



