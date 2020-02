James Hetfield de Metallica revient sur scène pour la première fois depuis sa réhabilitation

Pour Metallica et ses millions de fans à travers le monde, septembre 2019 restera toujours un mois dans les mémoires pour le choc qu’il nous a tous donné: Metallica a annulé sa tournée en raison de problèmes d’alcool James Hetfield. Étant des nouvelles qui faisaient mal, et plus encore pour ceux qui manqueraient leurs concerts, ce n’était vraiment pas une surprise, car James lutte contre cette maladie depuis des années. Mais comme tout dans la vie, il y a deux côtés de la médaille, la nouvelle que nous attendions tous est arrivée: James Hetfield est revenu sur scène pour la première fois depuis près de six mois.

Cette apparition a été faite par Hetfield en tant qu’invité surprise pour un spectacle en hommage à Eddie Money en Californie. La légende du rock est décédée en septembre dernier, alors plusieurs musiciens de la catégorie comme Rick Springfield se sont réunis pour jouer en sa mémoire lors du concert intitulé The Star-Studded Tribute To Eddie Money. C’est là que Hetfield, sans être un invité prévu, est sorti pour surprendre des milliers de fans avec une interprétation acoustique du succès de Money “Baby Hold On”.

Comme le rapporte Blabbermouth, Hetfield a révélé lors de l’émission que Money était un bon ami à lui, et a rappelé comment il s’était lié pour la première fois avec le défunt chanteur. «J’ai eu l’occasion de vivre avec Eddie les trois dernières années de sa vie»Hetfield a dit avant de jouer la chanson. “J’ai vu la version propre d’Eddie.”

Il a expliqué qu’il avait rencontré Money pour la première fois lors d’un match de football des Oakland Raiders où Eddie interpréterait l’hymne national. “Je l’ai rencontré avant qu’il ne sorte et il m’a complètement ignoré”, se souvient Hetfield. “Je me suis dit:” Qui est-ce agrandi? “Et si vous le voyez, vous l’avez, c’est ce que je dis. Nous étions donc comme deux gros chiens qui tournaient l’un autour de l’autre, ce qui était amusant. » Enfin, Hetfield a conclu: «Mais je l’ai vu à travers lui. J’ai vu à travers son ego, et il a vu à travers le mien, et de là nous étions amis, parce que je pense que nos ego correspondaient à la taille ou à nos insécurités.