James Hetfield de Metallica se produit pour la première fois depuis le séjour de réadaptation (vidéo)

James Hetfield joué en direct pour le moment depuis son séjour de réadaptation, jeudi 20 février, en hommage à Eddie Money. le METALLICA chanteur a joué une interprétation acoustique de Argentc’est “Baby Hold On” à Saban à Beverly Hills, Californie.

Hetfield n’était pas parmi les invités annoncés à “Un hommage étoilé à Eddie Money”, dont le produit a profité à la USC Eddie Money Cancer Research Fund.

Hetfield et Argent étaient amis, avec le METALLICA guitariste / chanteur se souvenant de ses premiers contacts avec le défunt chanteur.

“Je dois donc passer du temps avec Eddie les trois dernières années probablement de sa vie, ” James dit avant de jouer la chanson. “J’ai vu la version nettoyée de Eddie.

Il a expliqué qu’il avait rencontré pour la première fois Argent un bronzage Oakland Raiders match de football où Eddie jouait l’hymne national. “Je l’ai rencontré avant qu’il ne sorte, et il m’a un peu fait exploser,” Hetfield rappelé. “J’ai pensé:” Qui est ce cul pompeux? ” Et si vous le voyez, vous l’avez, c’est ce que je dis. Donc, c’était comme deux gros chiens qui tournaient en cercle, ce qui était assez drôle. Je l’ai vu à travers. J’ai vu à travers cet ego , et il a vu à travers le mien, et nous devons devenir amis, car je pense que nos ego correspondaient à la taille ou à nos insécurités.

Hetfield a été largement hors de vue du public depuis l’automne dernier lorsque METALLICA a annulé une tournée australienne et a annoncé que Hetfield retournait en cure de désintoxication pour combattre ses dépendances. Le chanteur / guitariste a été traité pour la première fois en 2002, un processus qui a été relaté dans le documentaire de 2004 “Metallica: une sorte de monstre”.

James a fait sa première apparition publique importante depuis son entrée en cure de désintoxication le 30 janvier, lorsqu’une exposition mettant en vedette 10 de ses voitures personnalisées classiques a ouvert ses portes avec une réception payante au Petersen Automotive Museum de Los Angeles.



