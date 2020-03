James Hetfield, Kirk Hammett et John Petrucci en vedette dans une nouvelle vidéo célébrant le 50e anniversaire de Mesa / Boogie

James Hetfield (METALLICA), Kirk Hammett (METALLICA) et John Petrucci (THÉÂTRE DU RÊVE) font partie des grands guitaristes qui réfléchissent à leur première rencontre avec Mesa / Boogieampli de guitare Mark I dans une nouvelle vidéo de sept minutes célébrant Mesa / Boogie50e anniversaire. Fondateur et président Randall Smith offre son point de vue sur l’impact de sa découverte historique, le préampli à gain élevé en cascade et la contribution du Mark I à l’amplification de la guitare. Randall partage également la passion qui l’a poussé à continuer de s’affiner tout au long de l’évolution du Mark II au cours des années 1980.

Depuis l’inspiration et les débuts de la fin des années 60 et du début des années 70, en passant par les “Big 80” et le changement radical de la culture de la guitare des années 90, jusqu’au nouveau millénaire et aujourd’hui, Randall et son équipe de “camarades de bande” passionnément passionnés, comme il les appelle, ont contribué chaque caractéristique majeure trouvée sur les amplificateurs modernes et un univers de son iconique au son de la guitare électrique, le changeant pour toujours.

De l’invention du préampli pivot à gain élevé dans le premier Mark Is, aux modes commutables au pied et aux boucles d’effets dans les Mark II, aux préamplis multicanaux / multimodes dans les Mark III, IV et V et aux doubles redresseurs, aux nombreux accordables brevetés la puissance des tubes, le câblage et les configurations de classe d’exploitation que l’on retrouve partout, l’innovation et l’esprit pionnier sont restés au premier plan de l’éthique de la petite entreprise de Californie du Nord.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).