James Hetfield, Sammy Hagar et Reo Speedwagon partagent leurs blagues préférées racontées par Eddie Money (vidéo)

AXS TV honore la vie incroyable et l’héritage durable de l’icône bien-aimée du rock Eddie Money, fièrement le diffuseur exclusif de la chaîne “Concert hommage à Eddie Money” – première dimanche 22 mars à 21 h ET / 18 h PT. Le concert était la première reconnaissance publique honorant Eddie depuis son décès le 13 septembre 2019, le produit de l’événement bénéficiant MusiCares et le USC Eddie Money Cancer Research Fund.

Alors que nous savons tous Argent pour ses singles en tête du classement, ses blagues étaient légendaires. Dans le clip ci-dessous, ses amis, dont Sammy Hagar, METALLICAc’est James Hetfield, REO SPEEDWAGON, et d’autres partagent leurs blagues préférées racontées par The Money Man.

Hébergé par Eddiebon ami, comédien et acteur primé Louie Anderson, les deux heures “Concert hommage à Eddie Money” est une célébration sincère de l’homme dont la voix de marque a alimenté des favoris en tête de liste tels que “Shakin ‘”, “Ramène moi à la maison ce soir”, “Je pense que je suis amoureux”, “Deux billets pour le paradis” et “Baby Hold On”, parmi tant d’autres, et a fourni la bande originale d’une génération de mélomanes.

Tournée à l’origine le 20 février au Canyon du Saban à Beverly Hills, la soirée présente des apparitions et des performances inoubliables de EddieLa famille et les autres légendes de la musique. Le concert comprenait des performances puissantes de Eddiesuccès classiques de “Shakin ‘” par Sammy Hagar, “Enregistrer une petite chambre” par John Waite, “Je pense que je suis amoureux” par Kevin Cronin et Dave Amato, et une performance acoustique de “Baby Hold On” par Hetfield. De plus, il y a eu des interprétations sincères de “Baby Hold On” et “Je veux retourner” par Eddieles enfants Jesse, Dez et Julian Money qui a rendu leur père fier alors qu’ils commandaient la scène avec l’un des moments les plus mémorables de la nuit.

L’hommage comprenait également une collection d’hommages vidéo émouvants d’artistes de classe mondiale Huey Lewis, Joan Jett, Steve Miller, LOVERBOY, BOSTON et Dennis DeYoung, ainsi que funnyman Kevin James qui a rappelé avec tendresse Eddiela performance de son mariage et partagé des images rares de la journée spéciale. Pomme co-fondateur Steve Wozniak a également pris la scène, régalant la foule avec des anecdotes de Eddieest situé à l’historique Festival américain en 1982.

“AXS TV a été une grande partie de notre vie au cours des deux dernières années pendant que nous avons tourné ‘L’argent réel’ et nous sommes très heureux de les avoir à bord en tant que maison exclusive pour Eddieévénement commémoratif mémorable », a déclaré Laurie Money, Eddieest l’épouse de plus de 30 ans. “Nous sommes tellement excités que d’autres auront désormais l’occasion d’assister à l’effusion d’amour et de soutien qui Eddie et notre famille a reçu de ses pairs de la musique à travers ce concert. “

“Nous sommes reconnaissants aux incroyables artistes et amis de l’industrie qui ont consacré leur temps et leurs talents et se sont réunis pour rendre cette célébration de sa vie possible”, a poursuivi Argent. “Leur énergie et leurs efforts combinés ont aidé notre famille à donner Eddie une expulsion unique et spectaculaire, digne du grand mari, père, ami et artiste qu’il était vraiment. Chaque représentation du concert est à voir absolument et vient incontestablement du cœur. Le concert est un témoignage qui illustre à quel point il était profondément aimé par la communauté musicale. “

“Eddie Money était une icône du rock et un artiste de haut niveau, mais il était aussi un membre bien-aimé de la AXS TV famille “, a déclaré Lucia McCalmont, vice-président de la programmation et de l’ordonnancement, AXS TV. “Ce fut une vraie joie de pouvoir éprouver l’amour profond du Argent famille de première main pendant le tournage de ‘L’argent réel’, et nous étions fiers de jouer un petit rôle dans Eddiede l’héritage que nous avons partagé leur incroyable lien avec les téléspectateurs du monde entier. Sa personnalité chaleureuse et ses airs contagieux ont influencé et inspiré tant de gens, et nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de l’honorer qu’avec cette célébration de sa vie et de sa musique. “

Dans le cadre de la célébration, le réseau présentera également les deux saisons du AXS TV série de réalité originale “L’argent réel” à 15 heures. ET / 12 h PT le samedi 21 mars – ce qui aurait été Eddie71e anniversaire. La série a donné aux téléspectateurs un aperçu non filtré de la Famille d’argent – qui comprenait Eddie et Laurie, avec leurs cinq enfants Zach, Joe, Dez, Jesse et julienet 10 animaux de compagnie – alors qu’ils vivaient, riaient, se chamaillaient et se balançaient sous un même toit. Saisons un et deux de “L’argent réel” sera diffusé dans leur intégralité, permettant aux fans de revivre tous les hijinks amusants et les souvenirs les plus sincères une fois de plus.

“Concert hommage à Eddie Money” setlist:

* “Baby Hold On” – Jesse, Dez et Julian Money



* “Trinidad” – Tommy Tutone



* “Marcher sur l’eau” – Mickey Thomas



* “Enregistrer une petite chambre” – John Waite



* “Aucun contrôle” – Greg Kihn



* “L’argent (c’est ce que je veux)” – George Thorogood



* “Je pense que je suis amoureux” – Kevin Cronin et Dave Amato



* “Je veux retourner” – Jesse et Dez Money



* “Baby Hold On” – James Hetfield



* “Shakin” – Sammy Hagar avec Jesse, Dez et Julian Money



* “Ramène moi à la maison ce soir” – Dez et Jesse Money



* “Deux billets pour le paradis” – Tout

Hetfield et Argent étaient amis, avec le METALLICA guitariste / chanteur se souvenant de ses premiers contacts avec le défunt chanteur.

“Je dois donc passer du temps avec Eddie les trois dernières années probablement de sa vie, ” James dit avant de jouer “Baby Hold On”. “J’ai vu la version nettoyée de Eddie.

Il a expliqué qu’il avait rencontré pour la première fois Argent un bronzage Oakland Raiders match de football où Eddie jouait l’hymne national. “Je l’ai rencontré avant qu’il ne sorte, et il m’a un peu fait exploser,” Hetfield rappelé. “J’ai pensé:” Qui est ce cul pompeux? ” Et si vous le voyez, vous l’avez, c’est ce que je dis. Donc, c’était comme deux gros chiens qui tournaient en cercle, ce qui était assez drôle. Je l’ai vu à travers. J’ai vu à travers cet ego , et il a vu à travers le mien, et nous devons devenir amis, parce que je pense que nos ego correspondaient à la taille ou à nos insécurités. ”