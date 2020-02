James Hetfield sur l’avenir de Metallica: «Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite»

Dans sa première interview depuis son entrée en cure de désintoxication fin septembre, METALLICA chanteur James Hetfield s’est entretenu avec le directeur exécutif du Petersen Automotive Museum Terry L. Karges jeudi soir dernier (30 janvier) avant le dévoilement de “La rouille récupérée: la collection James Hetfield”, qui a ouvert ses portes au public aujourd’hui à Los Angeles, en Californie. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat de 45 minutes ci-dessous.

Quand les fans peuvent s’attendre à ce que le prochain album studio de METALLICA, Hetfield a dit: “C’est une excellente question. Nous ne savons pas. En ce moment, je suis assis au Petersen Museum [laughs]et je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Voilà la beauté de cela. Nous allons nous asseoir et trouver ce qui fonctionne le mieux pour nous. Quoi qu’il arrive, nous ne savons pas. Et nous prospérons en quelque sorte de la peur de l’inconnu – un peu – et de la peur juste assez pour nous sentir en vie. “

Pendant l’entretien, Hetfield a également réfléchi sur ses premières années en tant que musicien en herbe à Los Angeles, en particulier la période juste avant METALLICAformation quand il a pris une guitare pour la première fois et a finalement commencé à chanter.

“Je voulais être dans un groupe,” James rappelé. “Je le savais. Ça allait arriver. Et j’allais y arriver. Et j’ai commencé à jouer avec des amis – des amis locaux – dans un groupe appelé OBSESSION. Et nous avons joué des reprises à des soirées scolaires. Et à partir de là, après avoir déménagé, j’ai passé du temps avec des gens qui étaient un peu meilleurs que moi. Et c’est comme ça que j’ai appris à m’améliorer un peu. Je savais juste que c’était ce que je voulais faire, et j’allais le faire à tout prix.

“Dans les années 80, à L.A., les guitaristes, tout le monde essayait d’être Eddie Van Halen, et il y avait des millions de guitaristes “, a-t-il poursuivi.” Chaque groupe recherchait un chanteur: “Le chanteur avait besoin”. «Le chanteur voulait. J’ai donc vendu ma guitare, vendu mon ampli et acheté un P.A. et un micro, et je voulais être chanteur. C’était le prochain objectif. Et puis quand je me suis rencontré Lars [[Ulrich, METALLICA le batteur]encore une fois, je lui ai dit: «Oh, je ne joue plus de guitare. Je chante juste. ‘ Il disait, “Eh bien, nous chercherons un guitariste.” Et puis personne ne pouvait jouer de la guitare comme nous en avions besoin, donc je [went back to playing] la guitare. “Nous allons juste chercher un chanteur maintenant.” Et puis personne ne pouvait chanter comme [we wanted them to], donc je [said]”D’accord, je vais chanter jusqu’à ce que nous trouvions un chanteur.” … C’est devenu par nécessité. Il y avait un besoin. C’était difficile pour moi de le faire, mais je l’ai poussé et j’ai obtenu beaucoup de soutien. Et beaucoup de gens ont dit: «C’est cool. Vous n’avez pas besoin d’un frontman qui court. Pourquoi tu ne fais pas ça? Et puis c’est un peu coincé. Donc, les gens autour de moi m’ont donné la confiance nécessaire pour grandir dans ce domaine. “

Hetfield a été largement hors de vue du public depuis l’automne dernier lorsque METALLICA a annulé une tournée australienne et a annoncé que James retournait en cure de désintoxication pour combattre ses dépendances. Le chanteur / guitariste a été traité pour la première fois en 2002, un processus qui a été relaté dans le documentaire de 2004 “Metallica: une sorte de monstre”.

Comme indiqué précédemment, METALLICA présentera cette année cinq grands festivals nord-américains, tous produits par Danny Wimmer présente. Les événements sont Épicentre, Bienvenue à Rockville, Sonic Temple Musique + Arts, Plus fort que la vie et Réplique. Le groupe jouera deux sets de tête d’affiche distincts à chaque arrêt, avec une setlist unique pour chaque performance, résultant en 10 spectacles différents.

Ces spectacles seront METALLICAest la seule apparition au festival américain en 2020. Le quatuor jouera le vendredi soir et le dimanche soir à chaque événement.



