James Hetfield’s ‘Sobriety Weekends’ a forcé les annulations du festival de Metallica

Les organisateurs du Temple Sonique et Plus fort que la vie festivals ont offert plus d’informations sur l’annulation de METALLICAapparitions aux événements de cette année.

Il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que METALLICA ne jouerait pas aux deux Danny Wimmer présente-produit des festivals américains au printemps et en été pour que le chanteur James Hetfield peut continuer son rétablissement après être rentré en réadaptation l’automne dernier.

PIMENTS CHILI ROUGES va maintenant titrer Temple Sonique le vendredi 17 mai en OUTIL clôturera le spectacle le dimanche 17 mai, rejoignant les têtes d’affiche de samedi soir (16 mai) NŒUD COULANT.

Plus tôt dans la journée, Ultimate Guitar a publié une nouvelle interview avec Gary Spivack, vice-président exécutif et acheteur de talents pour Danny Wimmer présente, dans lequel il a expliqué plus en détail les circonstances qui ont conduit à METALLICA retirer des deux festivals et comment lui et le reste du DWP l’équipe a cherché des remplaçants appropriés.

Il a dit: “Eh bien, nous avons reçu l’appel de METALLICAl’équipe de direction, Q Prime, qui sont, les meilleurs gestionnaires de l’entreprise, haut la main, et a déclaré que James a des week-ends de sobriété qui sont des week-ends obligatoires tout au long de l’année civile, et malheureusement, quelques-uns de ces week-ends sont tombés sur nos festivals. Bien que METALLICA sera toujours à Bienvenue à Rockville, Épicentre et Réplique en 2020 avec nous, nous les avons perdus pour Temple Sonique et Plus fort que la vie. Alors, c’était ainsi, comment envisagez-vous même de remplir les chaussures du plus grand groupe de notre monde? Eh bien, vous le faites en trouvant deux des plus grands groupes de notre monde. Donc, nous avons PIMENTS CHILI ROUGES, avec John Frusciante, qui sera l’un des quatre spectacles qu’ils feront en 2020, et bien sûr, Prix ​​Grammyartiste lauréat OUTIL. “

Les week-ends de sobriété consistent généralement en une réadmission de deux nuits / trois jours dans un programme résidentiel de 30 jours afin de continuer à améliorer le rétablissement continu des patients en réadaptation.

Festival Sonic Temple Art + Music aura lieu du 15 au 17 mai à Columbus, Ohio, tandis que Plus fort que la vie est prévue du 18 au 20 septembre à Louisville, Kentucky.

Hetfield a publié une lettre ouverte sur le site officiel METALLICA site Web dans lequel il a dit à propos des dates annulées: “Dans le cadre de mes efforts continus pour me rétablir et rester en bonne santé, j’ai des événements critiques de récupération ces week-ends qui ne peuvent pas être déplacés. Je m’excuse auprès de tous nos fans qui ont acheté des billets pour ces festivals. Nous travaillons avec les promoteurs du festival pour assurer des remboursements ou des échanges. “

Hetfield “Mon intention avec cette déclaration est de dire” je m’excuse “à chacun de vous. La réalité est que je n’ai pas priorisé ma santé au cours de la dernière année de tournée et je sais maintenant que ma santé mentale passe avant tout. Cela peut sembler comme une évidence pour la plupart d’entre vous, mais je ne voulais pas laisser le METALLICA équipe / famille en panne et, moi seul, je me suis complètement compromis. “

Le chanteur / guitariste a ajouté: “En regardant du bon côté, ma thérapie se déroule bien. Il était absolument nécessaire pour moi de prendre soin de ma santé mentale, physique et spirituelle.”

Hetfield a conclu: “Au-delà de 2020, je suis optimiste quant aux bénédictions qui m’ont été données et à ce que l’avenir nous réserve. J’apprécie toutes les grandes prières et le soutien de tous depuis mon entrée en cure de désintoxication en septembre dernier. Comme le papillon de nuit dans la flamme, être humain en cette carrière a ses énormes défis et peut être difficile. Votre compréhension aide à la guérison. “

Le musicien a souligné que METALLICA jouera tous les autres spectacles 2020 annoncés, y compris une course en avril en Amérique du Sud, le Épicentre festival à Charlotte les 1er et 3 mai, Bienvenue à Rockville à Daytona les 8 et 10 mai et Réplique à Sacramento les 9 et 11 octobre. Le groupe jouera deux sets uniques dans chacun de ces trois festivals, comme promis précédemment.

