James Taylor annonce un album de couvertures classiques «American Standard»

James Taylor a annoncé la Communiqué du 28 février du nouvel album American Standard, via Fantasy Records. La 19e sortie en studio du célèbre auteur-compositeur-interprète présente ses interprétations de 14 chansons américaines classiques telles que ‘My Blue Heaven’, ‘Almost Like Being In Love’ et ‘The Nearness of You’. Le morceau principal de l’album, l’interprétation de Taylor du classique Gene De Paul / Sammy Cahn «Teach Me Tonight» est maintenant disponible.

American Standard est la première sortie de Taylor depuis Before This World en 2015, qui a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 pour devenir le premier album n ° 1 américain de sa longue et distinguée carrière. La nouvelle version lui a permis de réinventer certaines des compositions les plus appréciées du 20e siècle, musique dans laquelle il était imprégné d’un jeune homme.

«J’ai toujours eu des chansons avec lesquelles j’ai grandi dont je me souviens très bien», dit Taylor, «qui faisaient partie de la collection de disques de la famille, et j’avais une idée de la façon d’aborder, donc il était naturel de mettre American Standard ensemble. Je connais la plupart de ces chansons à partir des enregistrements originaux des célèbres comédies musicales Rodgers et Hammerstein, y compris My Fair Lady, Oklahoma, Carousel, Showboat et autres.

«En ce qui concerne la façon dont ils ont été joués et enregistrés auparavant, nous avons prêté attention aux accords et à la mélodie, mais nous voulions faire quelque chose de nouveau et apporter quelque chose de nouveau, nous avons réinterprété les chansons, c’est ce qui en vaut la peine. Taylor a coproduit l’album avec le collaborateur de longue date Dave O’Donnell et le maître guitariste John Pizzarelli. Regardez une bande-annonce d’American Standard ici:

L’album suivra rapidement le clip audio uniquement annoncé de Taylor, Break Shot, une expérience musicale et narrative profondément personnelle et unique et son premier Audible Original, disponible le 31 janvier. Produit par le vétéran de MTV / VH1, Bill Flanagan, il emmène les auditeurs à travers les triomphes et les traumatismes de sa vie et illustre le lien profond de Taylor avec les chansons d’American Standard.

American Standard est publié le 28 février. Faites défiler la liste des pistes et pré-commandez-la ici.