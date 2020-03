James Taylor annonce une tournée de printemps aux États-Unis avec Jackson Browne

James Taylor a annoncé une tournée américaine de 28 dates pour soutenir son nouvel album Norme américaine. La tournée débutera le 15 mai au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans et se poursuivra début juillet.

Taylor sera rejoint par un autre auteur-compositeur-interprète influent, Jackson Browne. L’ajout de dates aux États-Unis fait suite à l’annonce, à la fin de l’année dernière, d’une course au Canada qui débutera le 14 avril au Save-On-Foods Memorial Centre de Victoria, en Colombie-Britannique. Au Canada, Taylor sera rejointe par l’icône du blues Bonnie Raitt, qui a fréquemment partagé la scène avec la chanteuse «Fire and Rain».

American Standard, sorti le 28 février sur Fantasy Records, trouve Taylor mettant sa touche spéciale sur les œuvres des plus grands auteurs-compositeurs du 20e siècle. La tracklist comprend des chansons bien-aimées telles que “ You’ve Got To Be Carefully Taught ”, écrites par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II pour le Pacifique Sud de Broadway, Hoagy Carmichael et Ned Washington captivant “ The Nearness of You ”, Henry Mancini et Johnny Mercer ‘Moon River’, les joyeux ‘Pennies From Heaven’, par Arthur Johnston et Johnny Burke et ‘God Bless The Child’, de Billie Holiday et Arthur Herzog Jr.

Beaucoup de chansons couvertes par Taylor ont résonné profondément avec lui comme un enfant, y compris une inclusion improbable – “As Easy As Rolling Off A Log”, écrit par MK Jerome-Jack Scholl, et présenté dans Katnip Kollege, un dessin animé de Merrie Melodies de 1938. Taylor, qui a admis qu’il avait l’air dans la tête depuis des années, est le premier artiste à sortir une reprise de la chanson. “Nous l’avons agrandi – ajouté un peu et transformé en une chanson entière”, se souvient-il dans une bande-annonce de l’album. “C’est un joyau caché.”

Dans la bande-annonce, Taylor a également discuté de la signification culturelle de ces chansons – dont beaucoup comprennent la Great American Songbook. “Ce sont des sortes de pré-rock’n’roll … Beaucoup de ma génération qui a commencé dans les années 60 – ce sont leurs fondements musicaux. [The] Songbook est le summum de la musique pop américaine. “

Visiter le site officiel de l’artiste pour plus de détails sur les billets et voir l’itinéraire complet de la visite confirmé ci-dessous

American Standard peut être acheté ici.

Dates de tournée de James Taylor 2020

Avec Bonnie Raitt:

14 avril – Save-On-Foods Memorial Centre – Victoria, Colombie-Britannique

15 avril – Rogers Arena – Vancouver, BC

17 avril – Rogers Place – Edmonton, AB

19 avril – Scotiabank Saddledome – Calgary, AB

21 avril – Bell MTS Place – Winnipeg, MB

24 avril – Richcraft Live au Centre Canadian Tire – Ottawa, ON

25 avril – Budweiser Gardens – London, ON

27 avril – Scotiabank Arena – Toronto, ON

29 avril – Centre Bell – Montréal, QC

1er mai – Scotiabank Centre – Halifax, N.-É.

2 mai – Avenir Centre – Moncton, NB

5 mai – Centre Mile One – St. John’s, T.-N.-L.

Avec Jackson Browne (sauf *)

15 mai – Smoothie King Center – La Nouvelle-Orléans, LA

16 mai – Toyota Center – Houston, TX

18 mai – Dickies Arena – Ft. Worth, TX

21 mai – Maverik Centre – Salt Lake City, UT

22 mai – ExtraMile Arena – Boise, ID

24 mai – Tacoma Dome – Tacoma, WA

25 mai – Moda Center – Portland, OR

27 mai – Chase Center – San Francisco, Californie

28 mai – Honda Center – Anaheim, Californie

29 mai – Pechanga Arena – San Diego, Californie

10 juin – United Center – Chicago, IL

12 juin – Blossom Music Center – Cuyahoga Falls, OH

13 juin – DTE Energy Center – Detroit, MI

15 juin – Nutter Center – Dayton, OH

16 juin – PPG Paints Arena – Pittsburgh, PA

18 juin – Giant Center – Hershey, PA

19 juin – Bethel Woods Center for the Arts – Bethel, NY

21 juin – Fenway Park – Boston, MA * (avec Brandi Carlile et Shawn Colvin)

23 juin – Berglund Center Coliseum – Roanoke, VA

24 juin – Charleston Coliseum – Charleston, WV

26 juin – KFC Yum! Centre – Louisville, KY

27 juin – FedEx Forum – Memphis, TN

29 juin – Infinite Energy Center – Atlanta, GA

30 juin – Bridgestone Arena – Nashville, TN

4 juillet – Tanglewood – Lenox, MA *

7 juillet – PNC Bank Arts Center – Holmdel, NJ

8 juillet – Northwell Health @ Jones Beach Theatre – Wantagh, NY

10 juillet – BB&T Center – Camden, NJ