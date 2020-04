James Taylor et Jackson Browne reportent leur tournée américaine

À la suite de centaines d’actes mondiaux, James Taylor et Jackson Browne ont reporté leurs dates de tournée aux États-Unis, à la lumière de la pandémie COVID-19. Bien que de nouvelles dates pour la course de printemps, qui devait débuter le 15 mai à la Nouvelle-Orléans, n’aient pas encore été annoncées, il a été confirmé que les billets seront honorés pour les nouvelles dates. Cette nouvelle fait également suite au diagnostic récent de Browne de COVID-19.

Dans une déclaration commune, Taylor et Browne ont déclaré: «À l’approche de la tournée de 27 villes des États-Unis cet été, nous sommes de plus en plus ravis de reprendre la route. Il est donc profondément décevant pour nous deux de devoir l’annuler et de reporter (et de reporter nous le ferons)! Comme nous le savons tous maintenant, COVID-19 est un danger grave, réel et présent. De plus, notre santé publique est de notre responsabilité. Écoutons et suivons les instructions de nos personnels de santé publique et soutenons leurs efforts en cette période de pandémie mondiale sans précédent. Aimez ceux qui vous entourent et, surtout, restez en sécurité et en bonne santé. »

De plus, le spectacle de Taylor du 21 juin au Fenway Park de Boston avec Brandi Carlile et Shawn Colvin a également été reporté et sera reporté. Bien que, selon son site Web, “Il n’y a pas de nouvelles informations concernant le concert de James’s Tanglewood prévu pour le 4 juillet 2020, mais nous vous tiendrons au courant car nous aurons plus de nouvelles à partager”.

Browne a récemment parlé à Rolling Stone de tests positifs pour COVID-19, partageant que “Mes symptômes sont vraiment assez légers, donc je n’ai pas besoin de tout type de médicament et certainement pas d’hospitalisation ou quelque chose comme ça”. L’auteur-compositeur-interprète de 71 ans se remet actuellement de son domicile à Los Angeles.

Pendant ce temps, Taylor a diffusé de nombreux contenus depuis son domicile et a encouragé ses fans à soumettre des chansons et des vidéos originales sur le lavage des mains – une étape cruciale pour empêcher la propagation du coronavirus. Taylor a lancé le défi #WashYourHands avec une vidéo de son fils, Ben, et partage régulièrement des contributions sur ses réseaux sociaux.

Taylor a récemment sorti son 19e album studio, American Standard, qui présente ses interprétations de 14 chansons américaines classiques telles que «My Blue Heaven», «Almost Like Being In Love» et «The Nearness of You». Dans une interview récente avec uDiscover, il a expliqué que «c’est la musique qui a inspiré mon vocabulaire et la musique de Paul Simon, Lennon & McCartney et clairement Bob Dylan». Il a ajouté: «C’est plus important qu’une simple déclaration historique sur la culture en 1940. C’est un point culminant en termes de sophistication de la chanson populaire, et ils doivent toujours faire partie du vocabulaire musical des gens. Nous ne voulons pas perdre ce genre de choses. “

Pour plus de détails sur les dates de tournée, visitez le site officiel de l’artiste.