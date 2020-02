James Taylor partage une nouvelle chanson et une bande-annonce étendue pour «American Standard»

James Taylor a partagé une autre chanson de son prochain album Fantasy Records de 14 chansons américaines classiques, American Standard, qui est libéré le 28 février. Après son interprétation de Gene De Paul et de Teach Me Tonight de Sammy Cahn, le nouveau morceau est Jack Scholl et M.K. “Aussi simple que de retirer un journal” de Jérôme.

Contrairement à de nombreuses chansons de l’ensemble, qui proviennent de certaines des comédies musicales les plus célèbres de Broadway, “ As Easy As Rolling Off A Log ” est une dont Taylor se souvient de son enfance et de son apparition dans le dessin animé de 1938 Merrie Melodies Katnip Kollege. La musique de ce court métrage provient de plusieurs longs métrages de Warner Brothers de la période; ‘Log’ a été chanté par Johnnie Davis et Mabel Todd dans la comédie Over the Goal de 1937.

Taylor a également partagé une version étendue de huit minutes de la bande-annonce du nouvel album, dans laquelle nous le voyons au travail dans The Barn, le célèbre studio de l’auteur-compositeur-interprète de l’ouest du Massachusetts. «Qu’est-ce qui fait une norme?», Dit-il. «Juste une certaine quantité d’histoire et de familiarité, juste une présence dans la culture populaire pendant une longue période. C’est une chanson d’un certain âge, généralement quelque chose que votre père ou votre mère aurait aimé.

«J’ai toujours eu des chansons avec lesquelles j’ai grandi, dont je me souviens très bien, qui faisaient partie de la collection de disques de la famille, et que j’avais essentiellement une idée de la façon d’aborder, donc c’était naturel pour nous de mettre ça projet ensemble. Ce sont les chansons que Lennon et McCartney ont écoutées, que tant de ma génération qui a commencé dans les années 60, c’était leur fondement musical. “

Dave O’Donnell, le collaborateur de longue date de l’artiste avec qui lui et John Pizzarelli ont produit l’album, dit: «Quand James couvre une chanson, on dirait qu’il l’a écrite.» Conclut Taylor: «D’une certaine manière, ces chansons sont plus civilisées, ces normes. Ils sont comme un puzzle, ils sont tellement plus sophistiqués que la musique n’est devenue, et à cause de cela, ils sont un défi. Mais c’est aussi quelque chose qui ne devrait pas être perdu. “

American Standard sort le 28 février et peut être précommandé ici.