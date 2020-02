James Taylor publie un nouveau mémoire audio, Break Shot

Mémoire audio de James Taylor intitulée Break Shot est maintenant disponible. Dans les mémoires, Taylor raconte son histoire de vie et sa carrière musicale, en commençant par son éducation à Chapel Hill, en Caroline du Nord, au cours de laquelle lui et ses quatre frères et sœurs ont été plongés dans la musique à un âge précoce.

Break Shot emmène les auditeurs à travers l’adolescence traumatisante de Taylor, quand il s’est admis dans un hôpital psychiatrique du Massachusetts en 1965. Il se souvient également d’avoir libéré son premier album éponyme sur Apple Records (il a été le premier artiste américain à signer sur le label des Beatles) et sa montée en puissance avec Sweet Baby James des années 1970.

Break Shot a été enregistré dans The Barn, le studio de Taylor dans l’ouest du Massachusetts. Les interviews ont été menées par le journaliste de musique de longue date et ancien cadre de MTV, Bill Flanagan.

“Je connais Bill Flanagan et j’admire son écriture pour toujours”, a déclaré Taylor dans un communiqué. “J’étais donc heureux et soulagé qu’il ait accepté de m’aider à rassembler mes pensées et à réviser cette autobiographie de mes débuts, la rampe d’accès à la route que j’ai parcourue depuis.”

“Un lanceur a besoin d’un receveur et un collaborateur drôle et intelligent peut vous faire ressembler”, a poursuivi Taylor. «Pour autant que je m’en souvienne, je n’ai jamais eu beaucoup de mémoire; mais voici comment je m’en souviens … Je l’ai déjà dit? “

Ailleurs dans les nouvelles de James Taylor, l’auteur-compositeur-interprète a récemment annoncé la sortie le 28 février de son nouvel album, American Standard, via Fantasy Records. La 19e sortie en studio du célèbre auteur-compositeur-interprète présente ses interprétations de 14 chansons américaines classiques telles que «My Blue Heaven», «Almost Like Being In Love» et «The Nearness of You».

American Standard est la première sortie de Taylor depuis Before This World en 2015, qui a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 pour devenir le premier album n ° 1 américain de sa longue et distinguée carrière. La nouvelle version lui a permis de réinventer certaines des compositions les plus appréciées du 20e siècle, une musique dans laquelle il était imprégné comme un jeune homme.

American Standard est sorti le 28 février et peut être acheté ici.