James Taylor sur ‘American Standard’

James Taylor est aussi célèbre pour ses versions de couverture que pour ses propres contributions marquantes au mouvement des auteurs-compositeurs-interprètes. Mais alors qu’il s’est souvent plongé dans sa propre éducation pop pour redéfinir des joyaux comme “ Handy Man ”, “ Up On The Roof ” et “ How Sweet It Is (To Be Loved By You) ” à son image, il explore maintenant plus loin que jamais dans l’histoire de la musique populaire du 20e siècle pour son nouvel album Norme américaine.

La publication du 28 février était la concrétisation d’une ambition de longue date pour Taylor. Il comprend 14 chansons américaines consacrées comme «My Blue Heaven», «Teach Me Tonight» et «God Bless The Child». L’ensemble a fait ses débuts sur le tableau Billboard 200 daté du 14 mars au n ° 4, comme suite. à Before This World de 2015, son tout premier album n ° 1 dans son pays d’origine.

S’adressant à uDiscover Music lors de sa dernière visite de retour à Londres – où il a passé beaucoup de temps à la fin des années 1960 tout en étant signé à Les Beatles“Label Apple – le troubadour chéri a expliqué le processus de remodelage de ces chansons dans son style inimitable. “C’est essentiellement un album de guitare”, a-t-il déclaré. «Le processus de sélection a consisté à jouer les chansons que je connaissais déjà à la guitare, car il s’agissait de chansons de la collection de disques de ma famille en Caroline du Nord dans les années 50 et 60.

«Je les ai amenés à John Pizzarelli, qui était mon collaborateur et coproducteur, et juste en train de les enseigner à John et de les exécuter avec lui, toutes ces versions à moitié cuites des chansons se sont arrangées. Ceux qui fonctionnaient clairement fonctionnaient, et les autres étaient simplement poussés sur le côté. Nous nous sommes retrouvés avec environ 20 chansons sur lesquelles nous avons coupé des pistes de base. Nous en avons terminé 17 et nous en avons mis 14 sur l’album.

“Donc, il m’est vraiment venu à l’esprit que lorsque les gens pensent que je fais de la musique d’autres personnes, c’est vraiment [that I’m] le faire passer par un processus musical. Même quand c’est la chanson de quelqu’un d’autre, 50% est encore mon processus. “

“Des chansons qui avaient une certaine profondeur”

En plus d’entendre bon nombre de ces chansons en grandissant, Taylor a parfois pu en faire l’expérience sur scène. Sa mère l’emmènerait, lui et ses frères et sœurs, voir des comédies musicales célèbres comme le Pacifique Sud et My Fair Lady à New York. L’un des moments les plus poignants de l’album vient de l’une de ses sélections moins connues, une version magnifiquement simple de ‘You’ve got to be Carefully Taught’ de Rodgers & Hammerstein.

“Ça vient du Pacifique Sud”, dit le chanteur. «Une chanson sur l’enseignement de la haine aux enfants est vraiment efficace et c’est un tueur. Ça, et “God Bless The Child” et “Ol” Man River “, ce sont des chansons qui avaient une certaine profondeur à leur époque et qui étaient associées à des choses qui étaient lourdes.”

Taylor réfléchit maintenant aux pistes d’American Standard à ajouter à son set tournées à venir avec Bonnie Raitt, en avril et mai, et Jackson Browne de mai à juillet. «Bonnie et moi avons fait quelques années ensemble, ce qui a été formidable, et elle et moi allons faire une tournée au Canada», dit-il. “Mais alors ce sera Jackson et je sortirai cet été [in the US], nous attendons donc cela avec impatience. “

“C’est un point culminant”

Pendant ce temps, Taylor profite de l’occasion pour mettre quelques chansons vénérées dans un contexte contemporain et pour souligner le rôle qu’elles ont joué dans l’ensemencement de l’ère pop moderne. “C’est la musique qui a informé mon vocabulaire et la musique de Paul Simon, Lennon & McCartney et clairement Bob Dylan,” il dit.

“C’est plus important qu’une simple déclaration historique sur la culture en 1940. C’est un point culminant en termes de sophistication de la chanson populaire, et ils doivent encore faire partie du vocabulaire musical des gens. Nous ne voulons pas perdre ce genre de choses. “

