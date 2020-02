Jamey Jasta de Hatebreed félicite James Hetfield pour avoir obtenu de l’aide dans la bataille pour la sobriété

LA HAINE RACE chanteur Jamey Jasta dit ça James Hetfield «une véritable inspiration» pour lui, expliquant que METALLICA La sobriété du leader l’a motivé à changer sa vie et à éviter la consommation de substances.

Jasta a fait ses commentaires dans une interview avec Full Metal Jackieémission de radio diffusée au niveau national, quatre mois après METALLICALa tournée australienne et néo-zélandaise a été annulée afin que Hetfield pourrait entrer en cure de désintoxication pour lutter contre ses dépendances. Le trek devait débuter le 17 octobre à Perth et devait inclure plus de 10 dates, avec NŒUD COULANT dans la fente de support.

Parler de Hetfieldl’influence de sa sobriété et la responsabilité qu’il ressent en termes de paiement en avant au sein d’une communauté en proie à la toxicomanie, Jasta a dit (entendre l’audio ci-dessous): “Je dis aux gens qu’il y a tellement de ressources gratuites en ligne. Il y a des programmes qui sont gratuits; il y a des réunions auxquelles vous pouvez aller. Pour moi, j’essaie simplement de mettre la positivité. les gens pour qui je peux être là. J’essaie de montrer que vous pouvez être dans des situations sociales où les gens boivent, et vous pouvez toujours vous abstenir, et ça va. Certaines personnes peuvent ne plus penser que vous êtes la vie de la fête, mais ça va arriver. Nous préférerions avoir nos pairs et nos amis et nos connaissances autour et ne pas être la vie de la fête plutôt que d’être morts ou en prison ou quoi que ce soit. Et c’est, malheureusement, surtout avec de l’alcool, c’est le résultat pour beaucoup de gens.

“Il y a cette chanteuse que j’ai entendue – je ne connaissais pas trop sa musique,” Jasta a continué. “Je connaissais une chanson que j’avais entendue à la radio quand ma fille était petite, mais je parlais de la façon dont elle était décédée. Son nom était Amy Winehouse. Et il y a un documentaire [about her life and eventual death]. Et j’ai dit: «Si nous pouvions revenir en arrière, les gens diraient:« Ne partez pas en tournée. Ne soyez pas dans ces situations. Allez chercher de l’aide. ” Et c’est difficile, car les machines tournent toujours.

“Je félicite vraiment James pour avoir reporté les dates dont il avait besoin pour reporter et pour avoir obtenu son aide et pour continuer à montrer que: «Regardez, ce n’est pas la destination; c’est le voyage, “” Jamey ajoutée. «Vous pouvez avoir ces dérapages. Vous pouvez avoir ces moments où vous devez vous arrêter. Vous avez besoin de ce soutien, vous avez besoin de personnes se ralliant derrière vous. Et c’est pourquoi j’en ai parlé publiquement.

“Quand j’étais[hébergeantle[hostingtheMTV programme] ‘Bal des Headbangers’, Je n’ai jamais pensé que je pourrais prendre un avion cinq heures à travers le pays, tourner un spectacle, puis reprendre un autre avion, jouer mon spectacle, retourner en tournée. Je n’ai jamais pensé que je pourrais faire ça sans alcool. Mais en voyant James faire son voyage et son emploi du temps et être à un niveau si élevé et pouvoir le faire sobrement a été une véritable inspiration pour moi. Alors, je le félicite, ainsi que quiconque essaie d’obtenir de l’aide, fait de son mieux pour ne pas boire, rester fort, y rester. Et cela s’améliore avec le temps. Et vous irez mieux grâce à cela. “

L’âge de 56 ans Hetfield a été ouvert sur sa dépendance et l’alcoolisme. Ses luttes ont été détaillées dans le documentaire de 2004 “Une sorte de monstre”.

Il y a quelques années, Hetfield a déclaré que “la peur était un grand facteur de motivation” en l’inspirant à se nettoyer. A cette époque, il a dit qu’il était sobre depuis 15 ans.



