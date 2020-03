Jamie xx en tête d’affiche du concert sur la crise climatique en Australie

Le 14 mars, Jamie xx et les Avalanches seront DJ à No Coal Zone, un concert australien au profit d’organismes de bienfaisance luttant contre la crise climatique. Tous les profits de l’événement, qui se tiendra au Hordern Pavilion de Sydney, soutiendront les organisations caritatives ClientEarth et Immersive Climate Education. Le DJ set de Midnight Juggernauts, Heaps Gay and Friends, Ptwiggs, DeepFaith et une projection de Jonathan Zawada et «The Four Worlds» de Mark Pritchard sont également à l’affiche.

Jamie xx a déclaré dans un communiqué: «J’ai passé beaucoup de temps en Australie au cours de la dernière décennie et chaque fois que je viens, je suis inspiré pour faire de la musique. Je suis toujours époustouflé par sa nature impressionnante, la convivialité inégalée de ses employés et la qualité de ses Doofs. La perte qu’il a subie a été un coup dur pour les gens du monde entier, il était donc normal de revenir cette année et d’aider à collecter des fonds grâce à ce parti.

«Le travail que fait ClientEarth pour arrêter la construction de futures centrales électriques au charbon réduira considérablement les émissions de carbone de la planète et contribuera à ralentir les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Je suis fier de les soutenir et j’espère que cette fête pourra les aider dans leur travail incroyable. J’ai déjà compensé mes propres émissions de carbone en volant et je le ferai certainement pour ce concert. »

Tony Diblasi des Avalanches ajoute: «Le monde ne peut pas rester sans rien faire et faire les affaires comme d’habitude, tandis que la planète souffre. Des pratiques telles que l’énergie au charbon, que nous savons maintenant si nocives pour l’environnement, doivent être arrêtées et remplacées par des alternatives vertes. Nous avons les moyens de rendre cela possible dès maintenant! Nous devons agir pour essayer d’inverser les effets du changement climatique avant qu’il ne soit trop tard pour notre maison, la planète Terre. »

Divers artistes ont abordé les difficultés et les contradictions de la lutte contre le changement climatique au sein de l’industrie musicale. L’année dernière, Massive Attack a lancé une étude majeure sur les émissions de carbone d’un groupe de tournée, avec l’intention de publier les résultats.

Lisez «Comment les musiciens expérimentaux font la bande originale de la fin du monde» sur le terrain.

.