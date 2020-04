Jamie xx est de retour pour danser avec la chanson “Idontknow”

Il est possible que les esprits en ce moment ne soient pas les meilleurs, car comme nous le savons, le monde est en pleine contingence pour le coronavirus. Cependant, certains de nos musiciens préférés font des choses pour que nous puissions chanter ou danser à partir de nos maisons, que ce soit avec des concerts en ligne ou en diffusant de la musique juste au four comme aujourd’hui Eh bien, mon cher Jamie xx est de retour.

Après avoir sorti son incroyable premier album solo, Colors, en 2015, et sorti un autre album aux côtés de The xx en 2017, I See You, le DJ et producteur anglais est de retour pour nous apporter de bons rythmes avec lequel vous pouvez construire une énorme danse pendant que nous sommes à la maison. Le nom de cette chanson est “Idontknow” et la vérité est tout ce dont nous avions besoin en ce moment, car elle a toute cette vibe qui vous fera bouger votre squelette.

Dans cette chanson, le musicien met de côté ces sons sophistiqués que nous avons écoutés sur son premier album pour revenir à la véritable préhistoire de la musique électronique, car la base est extrêmement stressante et croît à mesure que la durée de cinq minutes progresse, obtient également quelques percussions (qui sonnent presque comme des os) et quelques voix assez simples qui n’accompagnent que le beat.

Même si Jamie xx avait déjà joué cette chanson dans certains spectacles qu’il avait donnés ces dernières années, et d’autres producteurs de musique électronique comme Four Tet y Caribou ils l’incluaient dans leurs DJ Sets, pour la première fois, nous pouvons l’écouter avec la qualité qu’il mérite.

Dans une déclaration partagée sur son compte Instagram, le musicien a expliqué que cette chanson était la réponse à un moment où il était bloqué de façon créativeEt ce qu’il a fait, c’est précisément se concentrer sur la musique et ne pas y penser autant:

“J’ai fait ‘Idontknow’ comme un débouché pour ma frustration de ne pouvoir terminer aucune musique pendant un certain temps. J’ai essayé d’être moins valable avec mes idées et je me suis juste laissé emporter. Puis j’ai vu comment cela s’est traduit sur la piste de danse quand j’ai commencé à jouer l’année dernière. Maintenant, nous ne pouvons pas sortir danser et nous avons besoin d’une sortie plus que jamais, j’espère que vous dansez à la maison et vous laissez aller un instant. »

Mais bon, arrête de parler. Laissez ce que vous faites en ce moment, lâchez prise et Jouez à côté de “Idontknow”, le nouveau Jamie xx: