Jamie xx rejoint à nouveau Headie One et Fred .. sur New Song: Listen

Headie One et Fred à nouveau .. ont partagé une nouvelle chanson qui est une collaboration avec Jamie xx. Écoutez «Smoke» de la nouvelle mixtape GANG du duo ci-dessous.

GANG propose également des apparitions invitées de brindilles FKA, Sampha et Octavian. Une piste, «Tyron», échantillonne également slowthai. Le dernier album solo de Jamie xx était In Color de 2015, un projet qu’il a suivi avec la partition du film Roman Gavras 2018 The World Is Yours.

Lisez à propos de Headie One dans la rubrique de Pitchfork «La panique morale contre le foret britannique est profondément erronée» sur le terrain.

