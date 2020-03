Jane Birkin et Iggy Pop interprètent un charmant duo d’Elisa

Hier soir, le public de Tonight Show a eu droit à une délicieuse représentation de «Elisa» de Serge Gainsbourg, chantée par son ancienne partenaire romantique (et musicale) Jane Birkin et la légende du rock Iggy Pop.

Birkin était sur le salon pour promouvoir son prochain spectacle “Symphonic Gainsbourg” au Beacon Theatre de New York, qui a lieu ce vendredi. L’événement d’une nuit mettra en vedette l’actrice, chanteuse et icône des années 60 interprétant un programme de chansons de Gainsbourg, soutenu par un orchestre. Iggy Pop se joindra à la chanteuse en tant qu’invitée spéciale, aux côtés de Gainsbourg et de la fille de Birkin – la chanteuse et actrice Charlotte Gainsbourg.

Lorsque l’actrice et mannequin britannique Jane Birkin a rencontré le chanteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain français Serge Gainsbourg en 1968, les deux sont entrés dans une relation électrisante et prolifique – une relation qui durera longtemps après la fin de leur romance de 12 ans. Leur album de 1969, Jane Birkin / Serge Gainsbourg, a offert une sélection de chansons pop orchestrales sophistiquées et sexuellement chargées, dont ‘Elisa’, ainsi que le souffle ‘Je T’aime… Mon Non Plus’, qui a été initialement interdit par les stations de radio au Royaume-Uni (le plus célèbre de la BBC ), L’Italie et l’Espagne. Malgré son timbre d’indécence (ou peut-être à cause de cela), la chanson est montée directement au premier rang au Royaume-Uni et est restée un single populaire à travers l’Europe.

Le couple a également collaboré à l’album concept très influent de Gainsbourg de 1971, Historie De Melody Nelson. Le titre est largement considéré comme la plus grande œuvre de Gainsbourg, ainsi que l’un des meilleurs albums de langue française de tous les temps. Bien que l’intrigue Lolita-esque puisse faire sourciller ces jours-ci, la musique reste impeccablement intemporelle et a été citée comme une influence par des gens comme Pulvis’s Jarvis Cocker, Air, Michael Stipe de R.E.M., Michael Stipe, Portishead et les Arctic Monkeys.

Bien que le couple se sépare à la fin des années 70, les deux continueront de collaborer musicalement jusqu’à la mort de Gainsbourg en 1991. Birkin, une chanteuse prolifique elle-même, a sorti 12 albums studio en tant qu’artiste solo depuis le début des années 70 – dont beaucoup contiennent des documents originaux que son ex a écrits pour elle. Le dernier album de la chanteuse, Birkin / Gainsbourg: Symphonique 2017 a trouvé Birkin revisitant le matériel de son partenaire avec de nouveaux arrangements symphoniques.

