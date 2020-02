Janet Jackson annonce une tournée pour soutenir le nouvel album «Black Diamond»

Janet Jackson a annoncé qu’elle prendrait la route cet été pour soutenir son prochain album Black Diamond, qui comprendra également une performance spéciale de Rhythm Nation 1814.

Après avoir conquis Las Vegas, Miss Jackson prendra le contrôle des arènes à travers le pays avec une toute nouvelle production de tournée. En plus de faire ses débuts avec de nouvelles musiques, l’icône pop et R&B interprètera des chansons de sa carrière légendaire.

Produite par Live Nation, la tournée débutera le 24 juin à Miami et comprend 34 dates dans les grandes villes comme Toronto, Atlanta, le légendaire Madison Square Garden de New York et le Staples Center de Los Angeles. L’étape nord-américaine se terminera le 23 août, au Tacoma Dome, dans l’État de Washington. Les dates européennes et le reste du monde seront annoncées prochainement. Les billets seront en vente au grand public à partir du jeudi 13 février sur LiveNation.com.

L’année dernière, l’artiste lauréat d’un Grammy et multi-platine a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Dans son discours, elle a remercié le duo de production légendaire Jimmy Jam et Terry Lewis qui ont contribué à ouvrir une nouvelle ère pour la chanteuse, notamment son record de 1989, Rhythm Nation 1814.

Jackson a célébré le 30e anniversaire de Rhythm Nation l’année dernière avec une nouvelle collection de remix, compilant plus de 80 remixes et trois faces B de l’époque.

Le record faisait également partie d’un série de réédition de vinyle couvrant toute la carrière, qui comprenait ses autres sorties classiques, de son record solo de 1986, Control à Janet en 1993, The Velvet Rope en 1997 et All for You en 2001.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails du billet et consultez l’itinéraire confirmé ci-dessous.

Dates de la tournée nord-américaine de Janet Jackson Black Diamond 2020

24 juin – Miami, FL @ American Airlines Arena

26 juin – Orlando, FL @ Amway Center

27 juin – Tampa, FL @ Amalie Arena

29 juin – Atlanta, GA @ State Farm Arena

1er juillet – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

3 juillet – La Nouvelle-Orléans, LA @ Essence Festival

5 juillet – Greensboro, NC @ Greensboro Coliseum Complex

7 juillet – Washington, DC @ Capital One Arena

9 juillet – Philadelphie, PA @ Wells Fargo Center

10 juillet – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

12 juillet – Newark, NJ @ Prudential Center

14 juillet – New York, NY @ Madison Square Garden

17 juillet – Mashantucket, CT @ The Grand Theatre at Foxwoods Resort Casino

18 juillet – Boston, MA @ TD Garden

21 juillet – Buffalo, NY @ KeyBank Center

22 juillet – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

24 juillet – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

25 juillet – Cincinnati, OH @ Cincinnati Music Festival

27 juillet – Chicago, IL @ United Center

28 juillet – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse

31 juillet – St Louis, MO @ Enterprise Center

1 août – Louisville, KY @ KFC Yum! Centre

3 août – Dallas, TX @ American Airlines Center

5 août – Houston, TX @ Toyota Center

7 août – San Antonio, TX @ AT&T Center

9 août – Phoenix, AZ @ Gila River Arena

10 août – San Diego, CA @ Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University

12 août – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

15 août – Anaheim, CA @ Honda Center

17 août – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

18 août – San Jose, CA @ SAP Center à San Jose

20 août – Portland, OR @ Moda Center

22 août – Vancouver, BC @ Rogers Arena

23 août – Tacoma, WA @ Tacoma Dome