Janet Weiss annonce une nouvelle tournée reprogrammée

Quasi a annoncé les deux étapes d’une nouvelle tournée sur la côte ouest, qui débutera avec un spectacle le 23 avril au Biltmore Cabaret de Vancouver. Le groupe avait auparavant dû annuler une tournée en 2019 après que le batteur Janet Weiss eut eu un accident de voiture qui lui avait laissé une jambe droite cassée et une clavicule gauche.

Weiss a quitté son autre groupe, Sleater-Kinney, en juillet 2019 après une déconnexion sur la direction créative du groupe juste avant la tournée pour soutenir leur dernier album The Center Won’t Hold. La tournée Quasi 2019 devait chevaucher celle de Sleater-Kinney. Le dernier LP de Quasi était Mole City en 2013.

It's time to jump back in and try a few little tours. I am over the moon excited (and a bit scared) to be playing Quasi shows again. We couldn't be happier to reschedule the dates we had to cancel after the accident last August. TICKETS ON SALE FRI 10am. https://t.co/2Zd6hENSgt pic.twitter.com/X4VpcqOEQq

— Janet Weiss (@jazzzhand) January 29, 2020