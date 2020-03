Jarvis Cocker annonce un nouvel album et crée la chanson “House Music All Night Long”

Nous vivons sans aucun doute un grand moment pour les retours musicaux et cela bien sûr excite tous les fans de pop britannique, Eh bien, le grand Jarvis Cocker vient d’annoncer son retour par la grande porte. Après près de trois ans depuis le lancement de Room 29 avec la pianiste Chilly Gonzales, Il a annoncé qu’il allait sortir un nouvel album appelé Beyond The Pale, qui nous montre une autre facette du chanteur anglais.

Ce matériel record a été enregistré par le leader de la pâte à papier dans le cadre du projet JARV IS …, qui comme je l’ai mentionné dans certaines interviews comme un moyen d’écrire des chansons en collaboration avec beaucoup de musiciens talentueux. Le groupe est formé par le propre Jarvis Cocker (en voix, guitare, percussions), Serafina Steer (harpe, claviers, voix), Emma Smith (violon, guitare, voix), Andrew McKinney (basse, voix), Jason Buckle (synthétiseur, traitements électroniques) et Adam Betts (batterie, percussions). Le résultat est un record avec sept chansons fortes qui sortira le 1er mai.

Comme je l’avais montré auparavant avec “Dois-je évoluer?”, Jarvis explore pleinement son côté le plus électronique, en le combinant avec des sons organiques et cela bien sûr peut être ressenti dans “House Music All Night Long”. Presque presque un cri désespéré, nous entendons Cocker chanter avec cette énorme gamme profonde qu’il a tandis que certaines chœurs féminins le soutiennent avec quelques phrases, tout cela pendant que beaucoup de synthétiseurs, qui portent complètement le rythme d’une maison rola, avec plusieurs hauts et bas qui viennent d’exploser dans les dernières secondes.

Certainement ici On écoute Jarvis plus amusant, se jetant à la fête et sans autant de prétentions. En fait, le musicien a raconté comment c’était la première fois qu’ils l’ont jouée et de quoi il s’agit: «Nous avons joué la chanson tout l’été et l’avons finalement enregistrée après notre dernière représentation de l’année au festival End of the Road le 4 septembre. . C’est une simple chanson d’amour sur quelqu’un qui reste seul à la maison pendant que l’objet de ses affections est de danser la House music dans une rave“.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Laissez ce que vous faites et jetez le savoureux bailongo ci-dessous avec le nouveau single de Jarvis Cocker:

Pour finir et surtout, Nous vous laissons la tracklist et la pochette de Beyond the Pale:

01.- “Sauvez la baleine”

02.- “Dois-je évoluer?”

03.- “Suis-je en train de manquer quelque chose?”

04.- «House Music toute la nuit»

05.- «Parfois je suis pharaon»

06 .- “Swanky Modes”

07.- «Enfants de l’écho»