Jarvis Cocker annonce un nouvel album, partage une nouvelle chanson: écouter

Jarvis Cocker a annoncé le premier album de son nouveau groupe JARV IS…: Beyond the Pale sort le 1er mai (via Rough Trade). Le groupe a également partagé le clip d’un nouveau morceau intitulé «House Music All Night Long». Trouvez ci-dessous et obtenez les éditions physiques de Beyond the Pale sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Selon un communiqué de presse, JARV IS… a été formé en 2017 pour «écrire des chansons en collaboration avec un public». Le groupe est composé de Jarvis Cocker (voix, guitare, percussions), Serafina Steer (harpe, claviers, voix), Emma Smith (violon, voix de guitare), Andrew McKinney (basse, voix), Jason Buckle (synthétiseur, traitements électroniques), et Adam Betts (batterie, percussions, voix).

JARV IS… part en tournée en mai. Retrouvez le programme du groupe ci-dessous. Achetez vos billets ici.

Dépasser les bornes:

01 Sauvez la baleine

02 Dois-je évoluer?

03 Suis-je en train de manquer quelque chose?

04 House Music toute la nuit

05 Parfois je suis pharaon

06 modes chics

07 Les enfants de l’écho

JARV EST…:

05-01 Londres, Angleterre – Rough Trade East

05-02 Bristol, Angleterre – Marble Factory

05-03 Birmingham, Angleterre – 02 Institute

05-05 Manchester, Angleterre – Albert Hall

05-06 Glasgow, Ecosse – Barrowlands

05-08 Liverpool, Angleterre – Invisible Wind Factory

05-09 Londres, Angleterre – Roundhouse

05-14 Brooklyn, New York – Ailleurs (Early Show)

05-14 Brooklyn, New York – Ailleurs (Late Show)

.