Jarvis Cocker, Devendra Banhart et plus encore pour une émission de charité en streaming

La musique a été l’une des réponses pour égayer nos journées et oublier tout ce qui se passe dans le monde. Étant donné que de nombreux concerts et festivals ont été annulés ou reportés, plusieurs artistes ont décidé de donner des spectacles dans le confort de leur foyer – la plupart tous les jours – afin de rester actifs et de donner à leurs fans un moment de distraction, Mais maintenant, il est temps de voir un méga show avec une cause qui mettra en vedette plusieurs guest stars.

À l’exemple d’artistes comme Elton john –Qui a organisé un concert de charité à domicile avec des invités comme Billie Joe Armstrong de Green Day, Dave Grohl, Backstreet Boys et Billie Eilish entre autres–, le label indépendant Light In The Attic a décidé de faire de même, seulement maintenant, ils ne contribueront pas directement à la lutte contre le coronavirus ou l’Organisation mondiale de la santé, mais à toutes ces personnes qui pour l’instant n’ont pas de revenus pour vivre grâce à la pandémie.

A cette occasion, plusieurs musiciens joueront pour se soutenir mutuellement, en faisant don de tous les bénéfices de ce spectacle au fonds de secours MusiCare COVID-19, lequel aide tous les artistes qui sont actuellement en noir à survivre pendant le retour des performances live. Il n’y a donc pas de meilleur moyen d’aider tous ceux qui nous font plaisir avec leurs chansons qu’avec la musique.

Et pour cela, ils auront une gamme de vrai luxe, car il y aura des spectacles de certains musiciens que nous aimons comme Jarvis Cocker (qui a récemment dû déplacer la sortie d’album de son nouveau projet, JARV IS…), Ben gibbard Death For Cutie – que depuis que toute cette situation a commencé, il a joué presque religieusement tous les jours – ainsi que d’autres grands artistes de la taille de Devendra Banhart, Julie Byrne, Gruff Rhys, Michael Chapman, Barbara Lynn, Jim James et les membres de gangs comme My Morning Jacket ou Animaux superfurry.

Si vous n’avez pas de plan pour demain et que vous voulez voir un concert où, en plus de vous amuser et de passer du temps à écouter des décors assez intéressants, vous pouvez donner un coup de main à ces artistes indépendants qui ont besoin de nous en ce moment, On vous dit que le spectacle caritatif de Light In The Attic peut être vu dans son intégralité ce vendredi 3 avril à partir de 5 heures de l’après-midi (Heure du centre du Mexique) via sa chaîne YouTube ou par Twitch.