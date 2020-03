Jarvis Cocker, Jim James et plus pour jouer le livestream de charité

Light In The Attic Records a annoncé un concert de charité spécial en streaming ce vendredi sur leurs chaînes Twitch et YouTube, avec des performances en direct à domicile de plus de 20 artistes incroyables. À partir de 16 h 00 HNP le 3 avril, Light In The Attic & Friends At Home offrira une gamme renommée de talents mondiaux, dont Jarvis Cocker, Jim James, Fred Armisen, l’icône brésilienne Marcos Valle, Ben Gibbard, Devendra Banhart et les pionniers de l’ambiance japonaise Inoyama Land. Bien que la diffusion en direct soit gratuite, les dons seront encouragés – qui iront tous directement au fonds de secours COVID-19 de MusicCares.

Dans l’espoir d’apporter une joie si nécessaire à la planète, nous présenterons vendredi 3 avril un flux vidéo gratuit en direct présentant de nouvelles performances d’artistes légendaires dont nous avons réédité la musique au cours des 20 dernières années, ainsi que une poignée d’amis talentueux du monde entier couvrant chacun des chansons de notre catalogue. ⁣⁣ ⁣ Plus d’infos sur le lien dans la biographie, glissez pour la programmation complète! ⁣ ⁣⁣ _________________________________________________ ⁣ ⁣ 100% des dons seront versés à MusiCares, aidant ainsi les membres de la communauté musicale affectés par le Coronavirus. En quarantaine à la maison – de Rio à Tokyo; Cardiff à Austin; De la Barbade à l’Italie – chaque musicien fera ce qu’il fait le mieux, partageant le cadeau de la chanson, peut-être en pyjama et peut-être avec ses enfants, et partout où il se sent confortable et confortable dans l’intimité de sa maison. La programmation comprend: ⁣⁣ ⁣⁣ Texas soul queen Barbara Lynn⁣⁣ Fred Armisen⁣⁣ légende du folk britannique Michael Chapman⁣⁣ Jarvis Cocker⁣⁣ compositeur italien Gigi Masin⁣⁣ Devendra Banhart⁣⁣ grand brésilien Marcos Valle⁣⁣ Jim James (My Veste du matin) ⁣⁣ Sandy Dedrick des années 60, tenue douce et psychique The Free Design⁣⁣ Pionniers de l’ambiance japonaise Inoyama Land (Kankyō Ongaku) ​​⁣⁣ Alex Maas (The Black Angels) ⁣⁣ Money Mark⁣⁣ Auteur-compositeur-interprète Lynn Castle⁣⁣ Gruff Rhys (Super Furry Animals) ⁣⁣ Leonard Sanders du groupe soul-gospel moderne The Supreme Jubilees⁣⁣ Le géant du jazz Azar Lawrence⁣⁣ Grant & Frankie Olsen (Gold Leaves / Arthur & Yu) ⁣⁣ Le poète et parolier des Beach Boys Stephen John Kalinich⁣ ⁣ Mark Lightcap (Acetone) ⁣⁣ Sessa⁣⁣ Ben Gibbard⁣⁣ ⁣⁣ Branchez-vous gratuitement le vendredi 3 avril à 16 h HNP via Twitch et YouTube.

Parmi les autres faits saillants de la gamme musicalement diversifiée, citons le poète et parolier des Beach Boys Stephen John Kalinich, l’artiste folk britannique Michael Chapman, le chanteur de Super Furry Animals Gruff Rhys et le saxophoniste Azar Lawrence, qui a travaillé comme accompagnateur pour les icônes de jazz Miles Davis et McCoy Tyner avant. le lancement de sa carrière solo.

Le collaborateur de longue date des Beastie Boys, Money Mark, fera également une apparition, tout comme la reine de l’âme du Texas Barbara Lynn et l’artiste d’ambiance italienne Gigi Masin. Les téléspectateurs peuvent également se réjouir de l’artiste brésilienne Sessa, Sandy Dedrick de la tenue soft-psychique des années 60 The Free Design et de l’auteure-compositrice-interprète Lynn Castle.

Créée en mars par la Recording Academy et sa fondation caritative affiliée, MusiCares, la Fonds de secours COVID-19 a été créé pour aider à minimiser le fardeau que la communauté musicale ressent au milieu de la pandémie mondiale de COVID-19. Des propriétaires de salles et des musiciens aux techniciens de la guitare et aux ingénieurs du son, ceux qui travaillent dans presque toutes les branches de l’industrie ont ressenti un impact majeur du coronavirus – qui a forcé une quantité sans précédent d’annulations, de fermetures et de licenciements.

Dans une déclaration publiée plus tôt ce mois-ci, le président et PDG par intérim de la Recording Academy, Harvey Mason Jr, a déclaré: «C’est dans des moments comme ceux-ci que beaucoup d’entre nous se tournent vers la musique. La musique peut nous aider à faire face et a le pouvoir de nous rassembler à une époque où beaucoup d’entre nous peuvent se sentir isolés. Nous encourageons les gens du monde entier à embrasser l’industrie de la musique qui a besoin de notre aide en ces temps incertains. »

Pour regarder Light In The Attic & Friends At Home, visitez leur site officiel.