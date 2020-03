Jarvis Cocker retarde le nouvel album et la tournée de JARV IS…

L’épidémie de coronavirus a incité Jarvis Cocker à retarder la sortie de Beyond the Pale, le premier album de son nouveau projet JARV IS…. Prévue à l’origine le 1er mai, sa sortie est prévue le 4 septembre. Cocker a également reporté la tournée qui l’accompagne. Découvrez les nouvelles dates au Royaume-Uni ci-dessous; les billets pour les dates originales restent valables. Les émissions nord-américaines trouveront de nouvelles dates plus tard, selon un communiqué de presse.

Le groupe prévoit des concerts virtuels pour compenser les dates perdues, note le communiqué de presse. «En attendant», poursuit-il, «vous pouvez rester en forme tout enfermé à l’intérieur en dansant sur« House Music All Night Long »- tout à coup des lignes comme« Saturday Night Cabin Fever in House Nation »et« Goddam this claustrophobia! «ont pris un nouveau sens, mais une discothèque domestique est vraiment une méthode assez agréable pour passer le temps.»

Lisez la revue dominicale de Pitchfork sur la * classe différente * de Pulp.

JARV EST…:

05-01 Londres, Angleterre – Rough Trade East

05-02 Bristol, Angleterre – Marble Factory

05-03 Birmingham, Angleterre – 02 Institute

05-05 Manchester, Angleterre – Albert Hall

05-06 Glasgow, Ecosse – Barrowlands

05-08 Liverpool, Angleterre – Invisible Wind Factory

05-09 Londres, Angleterre – Roundhouse

05-14 Brooklyn, New York – Ailleurs (Early Show)

05-14 Brooklyn, New York – Ailleurs (Late Show)

11-22 Birmingham, Angleterre – O2 Institute

11-23 Manchester, Angleterre – Albert Hall

11-25 Glasgow, Ecosse – Barrowlands

11-27 Liverpool, Angleterre – Invisible Wind Factory

11-28 Bristol, Angleterre – Marble Factory

11-30 Londres, Angleterre – The Roundhouse

.