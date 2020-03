Jason Bieler de Saigon Kick signe avec Frontiers Music Srl pour un nouvel album solo

Frontiers Music Srl a annoncé la signature de Jason Bieler au label pour un tout nouvel album solo. Le LP verra Bieler travailler avec un éventail diversifié d’amis musicaux, dont la liste sera révélée à une date ultérieure.

Quand Bieler a été atteint pour un commentaire sur la signature avec Frontières, a-t-il déclaré: “Je suis presque certain qu’ils ont supposé à tort qu’ils signaient Justin Bieber sur la base de l’accord à succès que nous avons signé … mais il est trop tard pour eux maintenant car j’enregistre déjà et j’ai dépensé une partie obscène du budget pour mon Super PAC en préconisant que «Le déjeuner est en route» être Métroest la nouvelle chanson thème officielle. “

Interrogé sur le dossier, Jason dira seulement que “ce ne sera PAS encore mon disque le plus lourd, mais il comportera un groupe d’amis et de musiciens que j’aime et respecte. Cela devrait sonner quelque chose comme si NÉVROSE coincé dans un blizzard à un Wawa avec SUPERTRAMP, puis MÉDUSE se sont présentés et ils ont tous décidé de faire Barry Manilow couvertures dans le style de MESHUGGAH, mais en période de valse avec de légers fondements à la campagne… mais accessible aux masses. ” Bieler a ensuite demandé Frontières obtenir rapidement le hashtag #ChockFullOfBangers sur Twitter.

Bieler est un chanteur, guitariste, auteur-compositeur et producteur qui est également connu pour jouer avec un groupe de hard rock SAIGON KICK, qui a réalisé un single platine avec le hit “Amour est sur le chemin” de son album d’or “Le lézard”, lequel Jason également produit. Bieler a également joué dans une première version de tournée de TALISMAN avec Marcel Jacob et Jeff Scott Soto, aussi bien que SUPER TRANSATLANTIQUE avec EXTRÊME bassiste Pat Badger, leur valant un disque d’or pour leur travail sur la bande originale du “American Pie” film. Récemment, Bieler a beaucoup tourné en tant qu’artiste solo. Les spectacles présentent un large éventail de styles musicaux, d’humour absurde, d’invités spéciaux, etc. Il dirige également, avec son frère, une maison de disques à succès, Bieler Bros., qui a travaillé avec SKINDRED, AURERA, NONPOINT, KARNIVOOL, SIKTH, et beaucoup plus.

Pendant ce temps, Bieler a annoncé des dates de tournée avec son compagnon d’étiquette et son ami de toujours Jeff Scott Soto.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de Decibel Geek TV

