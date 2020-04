Jason Newsted dit qu’il perdait au moins trois livres de poids d’eau lors de chaque concert de Metallica

Ancien METALLICA bassiste Jason Newsted a récemment parlé au Palm Beach Florida Weekly des dommages physiques que la lecture de musique heavy metal et le headbanging ont causés à son corps. Il a déclaré: “Je n’ai pas eu d’interaction directe avec quelqu’un d’autre que les médecins à propos de ce genre de choses. C’est surtout ma famille, ma femme et les gens qui me connaissent depuis très, très longtemps.

“Vers 1992 à New York, j’étais dans une très mauvaise passe”, a-t-il révélé. “Il y avait environ huit ou dix mois de tournée, avec très peu de repos. J’avais hernié ces disques C. C’était juste un risque professionnel. Il est venu avec le territoire. La raison pour laquelle j’ai dit quelque chose à ce sujet est parce que cela m’est arrivé . Au fil du temps, que s’est-il passé, ils m’ont dit que je me donnais un coup de fouet cervical tous les soirs. Vous le faites des milliers de fois par jour – combien en une semaine, en un mois? Littéralement des millions de fois. C’est de la chair et des os, et ça tombe en panne. Maintenant je me suis laissé guérir, et je ne l’ai pas fait depuis 19 ans.

“Quand je joue dans ce groupe”, se référant à son projet actuel, le CHOPHOUSE BAND, “Je joue de la guitare – des instruments plus légers et des instruments acoustiques. Ce n’est pas cette basse à cinq cordes en érable qui pèse 20 livres. Tout ce que l’ergonomie est noisette.”

Selon Newsted, chaque spectacle avec METALLICA était une séance d’entraînement. “Je suis resté exactement le même poids pendant 27 ans”, a-t-il expliqué. “Nous avons toujours su que cela allait se produire. Vous pouvez vous peser avant le spectacle, et c’était au moins une différence de trois livres, parfois plus. Nous évaluons la puissance et l’énergie du spectacle par le nombre de T-shirts que nous Vous pouvez les essorer et remplir une bouteille. Quatre était un très bon spectacle. Tout le monde avait sa façon de rester en forme. J’ai emmené mon vélo en tournée avec moi pendant des années. “

Jason la gauche METALLICA en 2001, mais a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, de même que Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett et l’homme qui l’a remplacé, bassiste Robert Trujillo, en 2009.

Il y a six ans, Jason rayonné NEWSTED, le projet de heavy metal qu’il a exploité entre 2012 et 2014, affirmant qu’il lui a coûté “énormément d’argent – des centaines de milliers de dollars”. Il a expliqué plus tard: “Je ne pouvais pas continuer parce que l’entreprise est une chose si dure maintenant et si différente de ce que je connaissais.”

