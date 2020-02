Jay Electronica dit que son nouvel album est sorti dans 40 jours

La promesse d’un album de Jay Electronica flotte depuis longtemps. Ce soir, il a affirmé que son premier album arriverait enfin dans 40 jours (soit le 18 mars). Sa série de tweets semblait suggérer que cela s’appelait un témoignage écrit. Retrouvez ses tweets sur le sujet ci-dessous.

Un album de Jay Electronica est promis depuis plus d’une décennie maintenant, mais rien ne s’est jamais concrétisé. Un album intitulé Act II: Patents of Nobility (the Turn) a même eu une liste de titres à un moment donné en 2012 qui comprenait JAY-Z, Kanye West et Charlotte Gainsbourg. Son seul long métrage officiel à ce jour est sa mixtape Act I: Eternal Sunshine (The Pledge) de 2007.

Au fil des ans, il a abandonné ses collaborations avec JAY-Z et DOOM, un couplet “Control” qui a conduit à une mini-feud avec Kendrick Lamar, et la chute occasionnelle de Soundcloud. L’année dernière, il a collaboré avec Dave East et 070 Phi sur «No Hoodie (Nothing to Lose)».

Album done . — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

“…my debut album featuring Hov man this is highway robbery” — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

Recorded over 40 days and 40 nights, starting from Dec 26 — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

Releasing in 40 days — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

A Written Testimony — J A Y E L E C T R O N I C A (@JayElectronica) February 7, 2020

.