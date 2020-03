Jay Electronica sort un nouvel album Un témoignage écrit: écouter

Après des années d’attente, Jay Electronica a enfin partagé son premier album. Écoutez A Written Testimony – qui présente des contributions de JAY-Z, James Blake, Travis Scott, Khruangbin et The-Dream – ci-dessous via Tidal. Les crédits de production incluent Swizz Beatz, Hit-Boy, l’Alchemist, No I.D., Young Guru et AraabMuzik. Le générique de l’album révèle des échantillons ou des interpolations de Rihanna («Flux Capacitor»), Allen Toussaint, Vashti Bunyan («Universal Soldier»), Brian Eno et Robert Fripp («Ezekiel’s Wheel»).

Le 7 février, le rappeur a annoncé sur Twitter que son prochain album serait sorti “dans 40 jours”. La seule autre sortie officielle de Jay Electronica était sa mixtape Act I: Eternal Sunshine (The Pledge) de 2007, et il avait taquiné un suivi pendant plus d’une décennie. Electronica et JAY-Z ont remixé le morceau de Drake «We Made It» en 2014.

L’année dernière, Jay Electronica a rejoint Dave East et 070 Phi sur la piste «No Hoodie (Nothin’ to Lose) », qui a profité aux Hoodies à but non lucratif pour les sans-abri. Il avait rejoint Justin Bieber, DOOM et Chance the Rapper sur d’autres pistes avant cela.

Cet article a été initialement publié le 12 mars à 23 h 20. Est. Il a été mis à jour pour la dernière fois le 13 mars à 00 h 44, heure de l’Est.

