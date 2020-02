Jay Weinberg de Slipknot est «honoré» et «flatté» d’être nommé «meilleur batteur de métal»

Dans une nouvelle interview avec Kaaos TV finlandaise, NŒUD COULANTc’est Jay Weinberg a été interrogé sur la nomination du vainqueur du sondage Music Radar de l’année dernière pour le “Meilleur batteur de métal”. Geai gagné près de deux fois plus de voix que les autres participants réunis, une liste qui comprenait des noms tels que Paul Bostaph (SLAYER), Ray Luzier (CORNE), Jocke Wallgren (AMON AMARTH), Art Cruz (AGNEAU DE DIEU) et Chris Kontos (TÊTE DE LA MACHINE).

“C’est très flatteur, et je suis honoré de recevoir toute sorte de reconnaissance comme ça”, a déclaré le musicien de 29 ans. Kaaos TV (voir la vidéo ci-dessous). “Je suis reconnaissant aux gens de choisir de passer du temps avec notre musique et de prendre note de toute contribution que j’ai apportée à notre musique, le collectif de NŒUD COULANT. Cela signifie beaucoup pour moi.

“La musique est tellement subjective, et le batteur préféré de quelqu’un est celui de quelqu’un d’autre … Je ne sais pas”, a-t-il poursuivi. “Avec quelque chose de subjectif comme ça, je l’apprécie beaucoup, mais pour moi, ce qui me rend le plus honoré, c’est que les gens choisissent d’interagir avec la musique d’une manière ou d’une autre et de la laisser entrer dans leur vie et de Cela, pour moi, c’est le vrai béton… vous savez, c’est ce que cela signifie. Je suis honoré, je suis flatté, mais le travail continue chaque jour. Ce n’est pas vraiment quelque chose auquel je pense tous les jours. Je suis heureux que les gens interagissent avec notre musique. C’est à peu près le point principal. “

Weinberg découvert NŒUD COULANT quand il était pré-adolescent, par le biais de son père Max, de Bruce Springsteenc’est E STREET BAND, et leader du groupe maison sur Conan O’BrienC’est le talk-show. Il a été immédiatement accroché et était un grand fan de NŒUD COULANT au moment où il a été invité à Los Angeles pour essayer de remplacer Joey Jordison en 2013.

Pour les premiers mois après la sortie de 2014 “.5: Le Chapitre Gris”, les membres de NŒUD COULANT avait refusé de nommer les musiciens qui jouaient de la batterie et de la basse lors de leur tournée, malgré le fait que leur identité ait été révélée Weinberg et bassiste Alessandro “Vman” Venturella par un ancien drumtech mécontent pour NŒUD COULANT qui a posté une photo d’une feuille d’appel dans les coulisses sur Instagram.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

NŒUD COULANT poursuit sa tournée en soutien à son sixième album studio, “Nous ne sommes pas votre genre”, qui a été publié en août dernier via Records Roadrunner.



