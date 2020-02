Jay-Z dépose un deuxième procès contre le département correctionnel du Mississippi

Jay-Z et Yo Gotti, originaire du Tennessee, ont déposé une deuxième poursuite contre le département des services correctionnels du Mississippi, une fois de plus en raison de l’échec de l’État à remédier aux allégations de mauvais traitements et de mauvais traitements infligés aux détenus du pénitencier d’État du Mississippi (qui est plus communément appelé la prison de Parchman). ).

L’équipe ROC, la division caritative et centrée sur la justice de la nation Roc de Jay-Z, a également été citée en tant que plaignante dans le procès. Plus de 150 détenus de Parchman sont représentés, et la poursuite demande aux tribunaux de fournir au Département des services correctionnels un délai de trois mois pour réparer les nombreuses lacunes de la prison.

Roc Nation a publié une vidéo graphique qui met en lumière les conditions de vie horribles de Parchman et son personnel limité.

Le travail de 17 minutes commence par un clip enregistré par un détenu d’un prisonnier qui s’est suicidé et a simplement été laissé pendre dans sa cellule. De plus, des déficiences structurelles, une incapacité à mettre un terme à la violence des détenus, un manque d’eau courante et des options de traitement médical quasi inexistantes, entre autres problèmes criants, sont présentés dans la vidéo, qui est principalement composée de séquences de première main.

Mis à part ces affirmations troublantes, Jay-Z, Roc Nation et Yo Gotti ont indiqué que les détenus de Parchman reçoivent souvent des aliments infestés de cafards; aucune preuve directe de cette allégation n’a été divulguée.

Jay-Z, Yo Gotti et Team ROC ont déposé une plainte distincte contre le département des services correctionnels du Mississippi le mois dernier, bien que la plainte ait été déposée au nom de seulement 29 prisonniers et concernait principalement la violence généralisée qui affligerait Parchman.

Pour montrer le bien-fondé de ce dossier juridique plus vaste et plus approfondi, Jay-Z a acheté des annonces pleine page dans le New York Times et le Mississippi’s Clarion-Ledger, un quotidien qui a circulé dans tout l’État.

L’annonce consiste en une lettre fermement rédigée au gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, qui a prêté serment le mois dernier. Plus précisément, le message implore le gouverneur Reeves de s’attaquer immédiatement à la situation «critique» de Parchman en fermant l’établissement «jusqu’à ce qu’il soit sûr pour les détenus et le personnel pénitentiaire» ou en demandant l’aide du gouvernement fédéral.

Le prédécesseur de Reeves a notamment pris quelques mesures concrètes pour inverser la tendance à Parchman, qui est la seule prison à sécurité maximale du Mississippi pour hommes.

Yo Gotti a sorti son 10e album studio, Untrapped, le 31 janvier, et Jay-Z a récemment fait la une des journaux lorsqu’il a été rapporté que son service de streaming musical, Tidal, avait perdu un nombre important de clients en 2018.

Au moment de la rédaction de cet article, le gouverneur Reeves n’avait pas répondu publiquement à la lettre ouverte publiée par Jay-Z, Roc Nation et Yo Gotti.