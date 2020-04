Jay-Z fait don de millions à COVID-19 Relief, puis met les employés en congé

La nation Roc de Jay-Z met ses employés en congé et procède à des réductions de salaire dans la plupart des entreprises.

Cette décision intervient après que Jay-Z lui-même ait fait don de plusieurs millions de dollars aux fonds de secours COVID-19. Des sources indiquent à Variety que les réductions de salaire se situent entre 10% et 20%. Ils s’étendent à tous les départements de Roc Nation et incluent Tidal, le service de streaming musical.

Des sources affirment que les départements marketing et événements sont les plus touchés. Les départements des tournées musicales et sportives de Roc Nation sont au point mort pendant la pandémie. Les employés de niveau inférieur sont les plus touchés par les changements.

Roc Nation possède des bureaux à New York, Los Angeles, Nashville et Londres.

La société est un partenariat avec Live Nation, qui détient plus de 50% de la société. Live Nation elle-même a annoncé ses propres congés et réductions de salaire face à la pandémie. Le PDG Michael Rapino renoncera à son salaire de 3 millions de dollars cette année.

La Fondation Shawn Carter de Jay-Z a fait un don à plusieurs efforts de secours contre les coronavirus. Ces dons ont fait la une des journaux avec la Fondation Clara Lionel de Rihanna. Les deux œuvres de bienfaisance des chanteurs ont fait don d’un million de dollars pour soutenir les travailleurs sans papiers et les enfants des travailleurs de la santé de première ligne.

De plus, les deux fondations se sont jointes à Jack Dorsey sur Twitter pour lever 6,2 millions de dollars en subventions de secours pour les coronavirus. Enlever les employés tout en soutenant les efforts de secours contre les coronavirus n’est pas la meilleure apparence.

Les sports pouvant revenir sans public, au moins une aile de divertissement en direct pourrait bientôt revenir. Mais les responsables de la santé du monde entier ne semblent pas convaincus que les événements musicaux et les festivals puissent revenir en 2020.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom envisage d’interdire les festivals d’été. L’Allemagne, la France et la Belgique ont déjà annulé des festivals live tout au long de l’été.

Des événements comme Coachella et Bonnaroo, qui ont été reportés de leurs dates antérieures, pourraient être annulés. C’est probablement pour le mieux – l’économie ne reviendra pas du jour au lendemain d’une pandémie mondiale.