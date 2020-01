Jay-Z poursuit l’État du Mississippi au nom de 29 détenus

Jay-Z a tenu sa promesse de poursuivre le Mississippi pour son traitement des prisonniers. Le procès nomme deux responsables de l’État du Mississippi chargés du système pénitentiaire en tant que défendeurs.

Le magnat du rap poursuit ces deux individus au nom de 29 prisonniers. Les prisonniers disent que les accusés n’ont rien fait pour endiguer les violences meurtrières qui ont fait cinq morts au cours des deux dernières semaines. Les défendeurs, le commissaire du DOC Pelicia Hall et le surintendant du pénitencier de l’État du Mississippi, Marshall Turner, sont nommés dans le procès.

L’avocat de Jay-Z, Alex Spiro, a déposé une plainte devant le tribunal de district américain de Greenville, Mississippi.

“Ces décès sont le résultat direct du mépris total du Mississippi pour les personnes qu’il a incarcérées et leurs droits constitutionnels”, lit-on dans le procès. “Nous ne pouvons pas traiter les gens de cette façon, et il est temps de faire quelque chose.”

Le département des services correctionnels du Mississippi a refusé de publier une déclaration sur le procès. Jay-Z a promis de reprendre le combat juridique après avoir envoyé une lettre au gouverneur du Mississippi.

Dans la lettre, Jay-Z et Yo Gotti disent qu’ils se préparent “à explorer toutes les voies possibles pour obtenir des secours pour les personnes vivant dans les prisons du Mississippi”.

La Nation Roc de Jay-Z et son équipe philanthropique Team Roc sont derrière le procès. Le rappeur a fondé l’agence de divertissement en 2008 et a généralement repris des causes locales.

Le procès mentionne explicitement trois détenus qui ont été tués cette année dans une prison d’État du Mississippi. Tous trois étaient morts à coups de couteau, les trois victimes mourant quelques jours plus tard. Deux détenus ont reçu plusieurs coups de couteau la nuit, tandis qu’un autre a été blessé le lendemain.

La violence dans le système pénitentiaire n’est qu’un problème que Jay-Z a abordé avec l’équipe Roc. Bien que les responsables des services correctionnels déclarent qu’il existe une tolérance zéro à l’égard de la violence, celle-ci se poursuit derrière les barreaux. Une enquête de 2014 a révélé que les prisons du Mississippi sont soumises à un «régime de gangs».